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Ситуация в Махачкале не повлияет на планы в День народного единства - РИА Новости, 30.10.2023
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13:18 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906146742.html
Ситуация в Махачкале не повлияет на планы в День народного единства
Ситуация в Махачкале не повлияет на планы в День народного единства - РИА Новости, 30.10.2023
Ситуация в Махачкале не повлияет на планы в День народного единства
Произошедшее в аэропорту в Махачкале не повлияют на планы празднования Дня народного единства в России, который отмечается 4 ноября, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:18
2023-10-30T13:18
происшествия
махачкала
россия
дмитрий песков
республика дагестан
день народного единства
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Произошедшее в аэропорту в Махачкале не повлияют на планы празднования Дня народного единства в России, который отмечается 4 ноября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Что касается Дня народного единства, то это наш праздник, который мы будем отмечать", - сказал Песков. Ранее сообщалось, что глава государства планирует в этот день возложить цветы к памятнику Минину и Пожарскому. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии. Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906090690.html
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происшествия, махачкала, россия, дмитрий песков, республика дагестан, день народного единства, беспорядки в аэропорту махачкалы
Происшествия, Махачкала, Россия, Дмитрий Песков, Республика Дагестан, День народного единства, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Ситуация в Махачкале не повлияет на планы в День народного единства

Песков: произошедшее в Махачкале не повлияет на планы в День народного единства

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Произошедшее в аэропорту в Махачкале не повлияют на планы празднования Дня народного единства в России, который отмечается 4 ноября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается Дня народного единства, то это наш праздник, который мы будем отмечать", - сказал Песков. Ранее сообщалось, что глава государства планирует в этот день возложить цветы к памятнику Минину и Пожарскому.
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В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября.
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.
Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.
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ПроисшествияМахачкалаРоссияДмитрий ПесковРеспублика ДагестанДень народного единстваБеспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
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