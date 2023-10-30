https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906146742.html

Ситуация в Махачкале не повлияет на планы в День народного единства

Ситуация в Махачкале не повлияет на планы в День народного единства - РИА Новости, 30.10.2023

Ситуация в Махачкале не повлияет на планы в День народного единства

Произошедшее в аэропорту в Махачкале не повлияют на планы празднования Дня народного единства в России, который отмечается 4 ноября, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:18

2023-10-30T13:18

2023-10-30T13:18

происшествия

махачкала

россия

дмитрий песков

республика дагестан

день народного единства

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Произошедшее в аэропорту в Махачкале не повлияют на планы празднования Дня народного единства в России, который отмечается 4 ноября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Что касается Дня народного единства, то это наш праздник, который мы будем отмечать", - сказал Песков. Ранее сообщалось, что глава государства планирует в этот день возложить цветы к памятнику Минину и Пожарскому. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии. Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906090690.html

https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, махачкала, россия, дмитрий песков, республика дагестан, день народного единства, беспорядки в аэропорту махачкалы