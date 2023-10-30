https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906144135.html
Пятеро пострадавших в аэропорту Махачкалы остаются в больницах
Пятеро пострадавших в аэропорту Махачкалы остаются в больницах - РИА Новости, 30.10.2023
Пятеро пострадавших в аэропорту Махачкалы остаются в больницах
Пять пострадавших в результате массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы остаются в больницах Дагестана, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили в... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:08
2023-10-30T13:08
2023-10-30T13:19
происшествия
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Пять пострадавших в результате массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы остаются в больницах Дагестана, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минздрава республики."В больницах Дагестана лечатся пять пострадавших после инцидента в аэропорту Махачкалы. Двое из них в тяжелом состоянии вследствие черепно-мозговых травм", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 18 пострадавшим с легкими травмами оказали помощь амбулаторно, после чего их отпустили домой.
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906090690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Республика Дагестан
Пятеро пострадавших в аэропорту Махачкалы остаются в больницах
Двое пострадавших при беспорядках в Махачкале находятся в тяжелом состоянии
МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Пять пострадавших в результате массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы остаются в больницах Дагестана, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минздрава республики.
"В больницах Дагестана лечатся пять пострадавших после инцидента в аэропорту Махачкалы. Двое из них в тяжелом состоянии вследствие черепно-мозговых травм", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 18 пострадавшим с легкими травмами оказали помощь амбулаторно, после чего их отпустили домой.
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