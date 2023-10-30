https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906144135.html

Пятеро пострадавших в аэропорту Махачкалы остаются в больницах

Пятеро пострадавших в аэропорту Махачкалы остаются в больницах - РИА Новости, 30.10.2023

Пятеро пострадавших в аэропорту Махачкалы остаются в больницах

Пять пострадавших в результате массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы остаются в больницах Дагестана, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили в... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:08

2023-10-30T13:08

2023-10-30T13:19

происшествия

махачкала

беспорядки в аэропорту махачкалы

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Пять пострадавших в результате массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы остаются в больницах Дагестана, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минздрава республики."В больницах Дагестана лечатся пять пострадавших после инцидента в аэропорту Махачкалы. Двое из них в тяжелом состоянии вследствие черепно-мозговых травм", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 18 пострадавшим с легкими травмами оказали помощь амбулаторно, после чего их отпустили домой.

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906090690.html

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, республика дагестан