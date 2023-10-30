https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906090690.html

Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы "отмыться от позора"

Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы "отмыться от позора" - РИА Новости, 30.10.2023

Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы "отмыться от позора"

Глава Дагестана Сергей Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы поехать в зону спецоперации, чтобы "отмыться от позора". РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T10:01

2023-10-30T10:01

2023-10-30T10:01

махачкала

россия

происшествия

республика дагестан

сергей меликов

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы поехать в зону спецоперации, чтобы "отмыться от позора". "У нас пока еще нет такого, чтобы задерживали за правонарушение и отправляли в зону СВО… Люди, которые выполняют задачи боевые в интересах нашей страны, должны делать это осознанно. Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами, я буду это только приветствовать, но каких-то специальных мер не будет", - сказал Меликов журналистам. Ранее он заявил, что "прощения не будет никому" из участников беспорядков. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии. Глава Дагестана позже заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Он отметил, что действия участников беспорядков получат соответствующую оценку правоохранительных органов. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни с целью дестабилизации гражданского мира в России. Глава соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергей Меняйло назвал произошедшее в Махачкале спланированной извне провокацией.

https://ria.ru/20231030/dagestan-1906074080.html

https://ria.ru/20231030/kongress-1906049114.html

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906073512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

махачкала, россия, происшествия, республика дагестан, сергей меликов, беспорядки в аэропорту махачкалы