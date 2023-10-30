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При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали двое полицейских
При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали двое полицейских - РИА Новости, 30.10.2023
При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали двое полицейских
При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали двое полицейских, заявил глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-подходе. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T07:43
2023-10-30T07:43
2023-10-30T07:50
происшествия
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
республика дагестан
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали двое полицейских, заявил глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-подходе."Достоверно известно, что пострадали два сотрудника полиции, они получили травмы при блокировании режимных зон аэропорта", — уточнил Меликов.Как сообщали ранее в минздраве республики, в результате инцидента ранения получили более двадцати человек, среди которых — и силовики, и гражданские, при этом двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего на стационарном лечении находятся десять человек, еще столько же обратились за медпомощью амбулаторно.В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.Местные власти подчеркнули, что ситуация в аэропорту находится под контролем. На месте работают руководители нескольких региональных ведомств и силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.Правительство региона сообщило переходе на круглосуточный режим работы и о создании оперативного штаба, который возглавил глава республики Сергей Меликов. Власти усилили меры безопасности в городах и районах региона.СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана следит за расследованием.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Республика Дагестан
При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали двое полицейских
Меликов: при беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали двое полицейских
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали двое полицейских, заявил глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-подходе.
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"Достоверно известно, что пострадали два сотрудника полиции, они получили травмы при блокировании режимных зон аэропорта", — уточнил Меликов.
Как сообщали ранее в минздраве республики, в результате инцидента ранения получили более двадцати человек, среди которых — и силовики, и гражданские, при этом двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего на стационарном лечении находятся десять человек, еще столько же обратились за медпомощью амбулаторно.
В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.
Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.
Местные власти подчеркнули, что ситуация в аэропорту находится под контролем. На месте работают руководители нескольких региональных ведомств и силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.
Правительство региона сообщило переходе на круглосуточный режим работы и о создании оперативного штаба, который возглавил глава республики Сергей Меликов. Власти усилили меры безопасности в городах и районах региона.
СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана следит за расследованием.