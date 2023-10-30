https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906071753.html

При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали двое полицейских

При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали двое полицейских - РИА Новости, 30.10.2023

При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали двое полицейских

При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали двое полицейских, заявил глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-подходе. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T07:43

2023-10-30T07:43

2023-10-30T07:50

происшествия

махачкала

беспорядки в аэропорту махачкалы

республика дагестан

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали двое полицейских, заявил глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-подходе."Достоверно известно, что пострадали два сотрудника полиции, они получили травмы при блокировании режимных зон аэропорта", — уточнил Меликов.Как сообщали ранее в минздраве республики, в результате инцидента ранения получили более двадцати человек, среди которых — и силовики, и гражданские, при этом двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего на стационарном лечении находятся десять человек, еще столько же обратились за медпомощью амбулаторно.В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.Местные власти подчеркнули, что ситуация в аэропорту находится под контролем. На месте работают руководители нескольких региональных ведомств и силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.Правительство региона сообщило переходе на круглосуточный режим работы и о создании оперативного штаба, который возглавил глава республики Сергей Меликов. Власти усилили меры безопасности в городах и районах региона.СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана следит за расследованием.

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