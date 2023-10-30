Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Махачкалы прозвучала пожарная тревога - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:39 30.10.2023 (обновлено: 01:16 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906049557.html
В аэропорту Махачкалы прозвучала пожарная тревога
В аэропорту Махачкалы прозвучала пожарная тревога - РИА Новости, 30.10.2023
В аэропорту Махачкалы прозвучала пожарная тревога
В аэропорту Махачкалы прозвучала пожарная тревога, граждан попросили покинуть помещение, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T00:39
2023-10-30T01:16
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
россия
происшествия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906032222_0:315:552:626_1920x0_80_0_0_e5e802a36fefaa4ec7e3fc84674cebd0.png
МАХАЧКАЛА, 30 окт — РИА Новости. В аэропорту Махачкалы прозвучала пожарная тревога, граждан попросили покинуть помещение, передает корреспондент РИА Новости."Сейчас на территории аэропорта работают правоохранители, участники беспорядков начинают расходиться. На территории воздушной гавани по громкоговорителям прозвучало объявление: "Внимание. Пожарная тревога. Срочно покинуть помещение", — уточнил журналист.В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.По информации Росавиации, силовики освободили аэродром в Махачкале. Саму воздушную гавань закрыли прием самолетов с 21:40 мск 29 октября до, предварительно, 02:59 мск 06 ноября.Местные власти подчеркнули, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем. На месте работают руководители нескольких региональных ведомств и силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.Правительство региона сообщило переходе на круглосуточный режим работы и о создании оперативного штаба, его возглавил глава республики Сергей Меликов, в ближайшее время состоится экстренное заседание.По данным минздрава республики, в результате беспорядков есть пострадавшие.СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана поставила на контроль его расследование.
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906032222_0:263:552:677_1920x0_80_0_0_39a5152909589e3dcc765cbe700049b7.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, россия, происшествия, республика дагестан
Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Россия, Происшествия, Республика Дагестан
В аэропорту Махачкалы прозвучала пожарная тревога

В аэропорту Махачкалы звучит пожарная тревога, граждан просят покинуть помещение

Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними людьми на взлетно-посадочной полосе
Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними людьми на взлетно-посадочной полосе
Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними людьми на взлетно-посадочной полосе
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 30 окт — РИА Новости. В аэропорту Махачкалы прозвучала пожарная тревога, граждан попросили покинуть помещение, передает корреспондент РИА Новости.
"Сейчас на территории аэропорта работают правоохранители, участники беспорядков начинают расходиться. На территории воздушной гавани по громкоговорителям прозвучало объявление: "Внимание. Пожарная тревога. Срочно покинуть помещение", — уточнил журналист.
В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.
Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.
По информации Росавиации, силовики освободили аэродром в Махачкале. Саму воздушную гавань закрыли прием самолетов с 21:40 мск 29 октября до, предварительно, 02:59 мск 06 ноября.
Местные власти подчеркнули, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем. На месте работают руководители нескольких региональных ведомств и силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.
Правительство региона сообщило переходе на круглосуточный режим работы и о создании оперативного штаба, его возглавил глава республики Сергей Меликов, в ближайшее время состоится экстренное заседание.
По данным минздрава республики, в результате беспорядков есть пострадавшие.
СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана поставила на контроль его расследование.
 
МахачкалаБеспорядки в аэропорту МахачкалыРоссияПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала