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В аэропорту Махачкалы прозвучала пожарная тревога
В аэропорту Махачкалы прозвучала пожарная тревога - РИА Новости, 30.10.2023
В аэропорту Махачкалы прозвучала пожарная тревога
В аэропорту Махачкалы прозвучала пожарная тревога, граждан попросили покинуть помещение, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T00:39
2023-10-30T00:39
2023-10-30T01:16
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
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происшествия
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МАХАЧКАЛА, 30 окт — РИА Новости. В аэропорту Махачкалы прозвучала пожарная тревога, граждан попросили покинуть помещение, передает корреспондент РИА Новости."Сейчас на территории аэропорта работают правоохранители, участники беспорядков начинают расходиться. На территории воздушной гавани по громкоговорителям прозвучало объявление: "Внимание. Пожарная тревога. Срочно покинуть помещение", — уточнил журналист.В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.По информации Росавиации, силовики освободили аэродром в Махачкале. Саму воздушную гавань закрыли прием самолетов с 21:40 мск 29 октября до, предварительно, 02:59 мск 06 ноября.Местные власти подчеркнули, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем. На месте работают руководители нескольких региональных ведомств и силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.Правительство региона сообщило переходе на круглосуточный режим работы и о создании оперативного штаба, его возглавил глава республики Сергей Меликов, в ближайшее время состоится экстренное заседание.По данным минздрава республики, в результате беспорядков есть пострадавшие.СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана поставила на контроль его расследование.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, россия, происшествия, республика дагестан
Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Россия, Происшествия, Республика Дагестан
В аэропорту Махачкалы прозвучала пожарная тревога
В аэропорту Махачкалы звучит пожарная тревога, граждан просят покинуть помещение
МАХАЧКАЛА, 30 окт — РИА Новости. В аэропорту Махачкалы прозвучала пожарная тревога, граждан попросили покинуть помещение, передает корреспондент РИА Новости.
"Сейчас на территории аэропорта работают правоохранители, участники беспорядков начинают расходиться. На территории воздушной гавани по громкоговорителям прозвучало объявление: "Внимание. Пожарная тревога. Срочно покинуть помещение", — уточнил журналист.
В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.
Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.
По информации Росавиации, силовики освободили аэродром в Махачкале. Саму воздушную гавань закрыли прием самолетов с 21:40 мск 29 октября до, предварительно, 02:59 мск 06 ноября.
Местные власти подчеркнули, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем. На месте работают руководители нескольких региональных ведомств и силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.
Правительство региона сообщило переходе на круглосуточный режим работы и о создании оперативного штаба, его возглавил глава республики Сергей Меликов, в ближайшее время состоится экстренное заседание.
По данным минздрава республики, в результате беспорядков есть пострадавшие.
СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана поставила на контроль его расследование.