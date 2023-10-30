https://ria.ru/20231030/lag-1906052161.html

В ЛАГ заявили, что будут добиваться прекращения огня в секторе Газа

В ЛАГ заявили, что будут добиваться прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 30.10.2023

В ЛАГ заявили, что будут добиваться прекращения огня в секторе Газа

Арабские страны, по инициативе которых в понедельник пройдет заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа, придерживаются одинаковой позиции и будут... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T01:24

2023-10-30T01:24

2023-10-30T01:24

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ООН, 30 окт - РИА Новости. Арабские страны, по инициативе которых в понедельник пройдет заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа, придерживаются одинаковой позиции и будут добиваться немедленного прекращения огня в секторе Газа, сообщил РИА Новости постоянный представитель Лиги арабских государств в ООН Маджид Абдель Фаттах. ОАЭ запросили проведения заседания СБ ООН, созванное Эмиратами в связи с наземной операцией Израиля в секторе Газа, оно намечено на 22.00 мск понедельника, сообщили ранее РИА Новости в постпредстве председательствующей в Совбезе Бразилии. "Заседание, которое состоится в понедельник в Совбезе ООН, было созвано по просьбе группы арабских стран в связи с внезапным развитием событий и наземным нападением Израиля. Арабская группа придерживается единой позиции, которая включает в себя три основных требования. Первое — немедленное прекращение огня, второе — безоговорочный ввод гуманитарной помощи и снятие блокады сектора Газа, а третье — отмена решений о перемещении населения, будь то с севера сектора Газа на его юг или требования палестинского населения о перемещении в другие страны", - уточнил Абдель Фаттах. Представитель ЛАГ в ООН подчеркнул необходимость "создания механизма защиты палестинского гражданского населения, чего требует палестинская сторона". Он отметил, что оправдание действий Израиля необходимостью самообороны не работает в случае, если речь идёт об оккупационной администрации. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231029/gaza-1906046459.html

https://ria.ru/20231030/trevoga-1906050095.html

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в мире, лига арабских государств, израиль, палестина, сектор газа, оон, хамас, оаэ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году