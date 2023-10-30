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В ЛАГ заявили, что будут добиваться прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 30.10.2023
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01:24 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/lag-1906052161.html
В ЛАГ заявили, что будут добиваться прекращения огня в секторе Газа
В ЛАГ заявили, что будут добиваться прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 30.10.2023
В ЛАГ заявили, что будут добиваться прекращения огня в секторе Газа
Арабские страны, по инициативе которых в понедельник пройдет заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа, придерживаются одинаковой позиции и будут... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T01:24
2023-10-30T01:24
в мире
лига арабских государств
израиль
палестина
сектор газа
оон
хамас
оаэ
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ООН, 30 окт - РИА Новости. Арабские страны, по инициативе которых в понедельник пройдет заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа, придерживаются одинаковой позиции и будут добиваться немедленного прекращения огня в секторе Газа, сообщил РИА Новости постоянный представитель Лиги арабских государств в ООН Маджид Абдель Фаттах. ОАЭ запросили проведения заседания СБ ООН, созванное Эмиратами в связи с наземной операцией Израиля в секторе Газа, оно намечено на 22.00 мск понедельника, сообщили ранее РИА Новости в постпредстве председательствующей в Совбезе Бразилии. "Заседание, которое состоится в понедельник в Совбезе ООН, было созвано по просьбе группы арабских стран в связи с внезапным развитием событий и наземным нападением Израиля. Арабская группа придерживается единой позиции, которая включает в себя три основных требования. Первое — немедленное прекращение огня, второе — безоговорочный ввод гуманитарной помощи и снятие блокады сектора Газа, а третье — отмена решений о перемещении населения, будь то с севера сектора Газа на его юг или требования палестинского населения о перемещении в другие страны", - уточнил Абдель Фаттах. Представитель ЛАГ в ООН подчеркнул необходимость "создания механизма защиты палестинского гражданского населения, чего требует палестинская сторона". Он отметил, что оправдание действий Израиля необходимостью самообороны не работает в случае, если речь идёт об оккупационной администрации. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231029/gaza-1906046459.html
https://ria.ru/20231030/trevoga-1906050095.html
израиль
палестина
сектор газа
оаэ
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в мире, лига арабских государств, израиль, палестина, сектор газа, оон, хамас, оаэ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Лига арабских государств, Израиль, Палестина, Сектор Газа, ООН, ХАМАС, ОАЭ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ЛАГ заявили, что будут добиваться прекращения огня в секторе Газа

ЛАГ: арабские страны на СБ ООН будут добиваться прекращения огня в секторе Газа

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ЛАГ
Штаб-квартира ЛАГ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Штаб-квартира ЛАГ. Архивное фото
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ООН, 30 окт - РИА Новости. Арабские страны, по инициативе которых в понедельник пройдет заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа, придерживаются одинаковой позиции и будут добиваться немедленного прекращения огня в секторе Газа, сообщил РИА Новости постоянный представитель Лиги арабских государств в ООН Маджид Абдель Фаттах.
ОАЭ запросили проведения заседания СБ ООН, созванное Эмиратами в связи с наземной операцией Израиля в секторе Газа, оно намечено на 22.00 мск понедельника, сообщили ранее РИА Новости в постпредстве председательствующей в Совбезе Бразилии.
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
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Вчера, 23:51
"Заседание, которое состоится в понедельник в Совбезе ООН, было созвано по просьбе группы арабских стран в связи с внезапным развитием событий и наземным нападением Израиля. Арабская группа придерживается единой позиции, которая включает в себя три основных требования. Первое — немедленное прекращение огня, второе — безоговорочный ввод гуманитарной помощи и снятие блокады сектора Газа, а третье — отмена решений о перемещении населения, будь то с севера сектора Газа на его юг или требования палестинского населения о перемещении в другие страны", - уточнил Абдель Фаттах.
Представитель ЛАГ в ООН подчеркнул необходимость "создания механизма защиты палестинского гражданского населения, чего требует палестинская сторона".
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В израильском кибуце Киссуфим около сектора Газа прозвучала тревога
дополняется ...
Он отметил, что оправдание действий Израиля необходимостью самообороны не работает в случае, если речь идёт об оккупационной администрации.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреЛига арабских государствИзраильПалестинаСектор ГазаООНХАМАСОАЭОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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