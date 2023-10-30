https://ria.ru/20231030/kurs-1906222524.html

Официальный курс доллара на вторник вырос до 93,24 рубля

Официальный курс доллара на вторник вырос до 93,24 рубля - РИА Новости, 30.10.2023

Официальный курс доллара на вторник вырос до 93,24 рубля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 0,51 копейки, до 12,7071 рубля, курс доллара вырос на 2,61 копейки, до 93,2435 рубля, РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T16:42

2023-10-30T16:42

2023-10-30T16:42

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066546_0:295:3116:2048_1920x0_80_0_0_171904923287bfc41c75f95b2ecd5dc3.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 0,51 копейки, до 12,7071 рубля, курс доллара вырос на 2,61 копейки, до 93,2435 рубля, курс евро вырос на 26,6 копейки, до 98,6164 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа