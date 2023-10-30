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Официальный курс доллара на вторник вырос до 93,24 рубля
Официальный курс доллара на вторник вырос до 93,24 рубля - РИА Новости, 30.10.2023
Официальный курс доллара на вторник вырос до 93,24 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 0,51 копейки, до 12,7071 рубля, курс доллара вырос на 2,61 копейки, до 93,2435 рубля, РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T16:42
2023-10-30T16:42
2023-10-30T16:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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московская биржа
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 0,51 копейки, до 12,7071 рубля, курс доллара вырос на 2,61 копейки, до 93,2435 рубля, курс евро вырос на 26,6 копейки, до 98,6164 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на вторник вырос до 93,24 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 93,24 рубля, евро — 98,61 рубля