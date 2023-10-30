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Курс доллара снизился на 39 копеек
Курс доллара снизился на 39 копеек - РИА Новости, 30.10.2023
Курс доллара снизился на 39 копеек
Рубль начал новый торговый день с укрепления к доллару, евро и юаню, следует из данных Мосбиржи. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T07:18
2023-10-30T07:18
2023-10-30T08:56
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Рубль начал новый торговый день с укрепления к доллару, евро и юаню, следует из данных Мосбиржи.Так, к 07:06 курс доллара расчетами "завтра" снижался на 39 копеек — до 93,74 рубля.Евро ослаб на 46 копеек и стал стоить 99,11 рубля.Юань подешевел на три копейки, достигнув 12,77 рубля. При этом на самом старте торгов курс китайской валюты увеличивался до 12,82 рубля.В пятницу, 27 октября, Центробанк неожиданно повысил ключевую ставку сразу с 13 до 15 процентов годовых. На этом фоне доллар днем максимально снижался до 92,51 рубля, евро — до 97,62 рубля, юань — до 12,61 рубля. Но к вечеру отечественная валюта растеряла рост и слегка подешевела к доллару и юаню. Тем не менее аналитики полагают, что решение регулятора поможет удержать курс рубля к доллару в диапазоне 90-95 рублей в ближайшие месяцы.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара снизился на 39 копеек
Курс доллара на Московской бирже утром снизился до 93,74 рубля, юаня — до 12,77
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
Рубль начал новый торговый день с укрепления к доллару, евро и юаню, следует из данных Мосбиржи
.
Так, к 07:06 курс доллара расчетами "завтра" снижался на 39 копеек — до 93,74 рубля.
Евро ослаб на 46 копеек и стал стоить 99,11 рубля.
Юань подешевел на три копейки, достигнув 12,77 рубля. При этом на самом старте торгов курс китайской валюты увеличивался до 12,82 рубля.
В пятницу, 27 октября, Центробанк неожиданно повысил ключевую ставку сразу с 13 до 15 процентов годовых. На этом фоне доллар днем максимально снижался до 92,51 рубля, евро — до 97,62 рубля, юань — до 12,61 рубля. Но к вечеру отечественная валюта растеряла рост и слегка подешевела к доллару и юаню. Тем не менее аналитики полагают, что решение регулятора поможет удержать курс рубля к доллару в диапазоне 90-95 рублей в ближайшие месяцы.