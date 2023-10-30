Рейтинг@Mail.ru
Курс доллара снизился на 39 копеек - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
07:18 30.10.2023 (обновлено: 08:56 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/kurs-1906070507.html
Курс доллара снизился на 39 копеек
Курс доллара снизился на 39 копеек - РИА Новости, 30.10.2023
Курс доллара снизился на 39 копеек
Рубль начал новый торговый день с укрепления к доллару, евро и юаню, следует из данных Мосбиржи. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T07:18
2023-10-30T08:56
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Рубль начал новый торговый день с укрепления к доллару, евро и юаню, следует из данных Мосбиржи.Так, к 07:06 курс доллара расчетами "завтра" снижался на 39 копеек — до 93,74 рубля.Евро ослаб на 46 копеек и стал стоить 99,11 рубля.Юань подешевел на три копейки, достигнув 12,77 рубля. При этом на самом старте торгов курс китайской валюты увеличивался до 12,82 рубля.В пятницу, 27 октября, Центробанк неожиданно повысил ключевую ставку сразу с 13 до 15 процентов годовых. На этом фоне доллар днем максимально снижался до 92,51 рубля, евро — до 97,62 рубля, юань — до 12,61 рубля. Но к вечеру отечественная валюта растеряла рост и слегка подешевела к доллару и юаню. Тем не менее аналитики полагают, что решение регулятора поможет удержать курс рубля к доллару в диапазоне 90-95 рублей в ближайшие месяцы.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_95727059c8c1ae65261346b792ecc884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара снизился на 39 копеек

Курс доллара на Московской бирже утром снизился до 93,74 рубля, юаня — до 12,77

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Рубль начал новый торговый день с укрепления к доллару, евро и юаню, следует из данных Мосбиржи.
Так, к 07:06 курс доллара расчетами "завтра" снижался на 39 копеек — до 93,74 рубля.
Евро ослаб на 46 копеек и стал стоить 99,11 рубля.
Юань подешевел на три копейки, достигнув 12,77 рубля. При этом на самом старте торгов курс китайской валюты увеличивался до 12,82 рубля.
В пятницу, 27 октября, Центробанк неожиданно повысил ключевую ставку сразу с 13 до 15 процентов годовых. На этом фоне доллар днем максимально снижался до 92,51 рубля, евро — до 97,62 рубля, юань — до 12,61 рубля. Но к вечеру отечественная валюта растеряла рост и слегка подешевела к доллару и юаню. Тем не менее аналитики полагают, что решение регулятора поможет удержать курс рубля к доллару в диапазоне 90-95 рублей в ближайшие месяцы.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала