https://ria.ru/20231030/kurs-1906070507.html

Курс доллара снизился на 39 копеек

Курс доллара снизился на 39 копеек - РИА Новости, 30.10.2023

Курс доллара снизился на 39 копеек

Рубль начал новый торговый день с укрепления к доллару, евро и юаню, следует из данных Мосбиржи. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T07:18

2023-10-30T07:18

2023-10-30T08:56

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Рубль начал новый торговый день с укрепления к доллару, евро и юаню, следует из данных Мосбиржи.Так, к 07:06 курс доллара расчетами "завтра" снижался на 39 копеек — до 93,74 рубля.Евро ослаб на 46 копеек и стал стоить 99,11 рубля.Юань подешевел на три копейки, достигнув 12,77 рубля. При этом на самом старте торгов курс китайской валюты увеличивался до 12,82 рубля.В пятницу, 27 октября, Центробанк неожиданно повысил ключевую ставку сразу с 13 до 15 процентов годовых. На этом фоне доллар днем максимально снижался до 92,51 рубля, евро — до 97,62 рубля, юань — до 12,61 рубля. Но к вечеру отечественная валюта растеряла рост и слегка подешевела к доллару и юаню. Тем не менее аналитики полагают, что решение регулятора поможет удержать курс рубля к доллару в диапазоне 90-95 рублей в ближайшие месяцы.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа