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В Китае призвали страны мира реагировать на кризисы сообща - РИА Новости, 30.10.2023
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06:31 30.10.2023 (обновлено: 06:41 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/krizisy-1906068483.html
В Китае призвали страны мира реагировать на кризисы сообща
В Китае призвали страны мира реагировать на кризисы сообща - РИА Новости, 30.10.2023
В Китае призвали страны мира реагировать на кризисы сообща
Международная безопасность неделима, человечество должно сообща реагировать на многочисленные кризисы, заявил в понедельник заместитель председателя... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T06:31
2023-10-30T06:41
китай
пекин
чжан юся
народно-освободительная армия китая
в мире
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Международная безопасность неделима, человечество должно сообща реагировать на многочисленные кризисы, заявил в понедельник заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся. "Международная безопасность неделима, и мы должны сообща реагировать на многочисленные кризисы", - заявил Чжан Юся на церемонии открытии Сяншаньского форума по вопросам безопасности. Он отметил, что современные проблемы безопасности взаимосвязаны и транснациональны, они стали разнообразнее, а войны, конфликты и их негативные последствия продолжают распространяться. "Энергетический и продовольственный кризис усугубляются с каждым днем, под удар попала стабильность глобальных производственных и логистических цепочек, терроризм, кибератаки и транснациональные преступления возникают один за другим", - указал он. Чжан Юся добавил, что быстро растут потенциальные риски в новых областях, таких как космос, полярные регионы и искусственный интеллект, а многочисленные кризисы переплетаются между собой. Десятый Сяншаньский форум проходит в Пекине 29-31 октября. Первый Сяншаньский форум прошёл в 2006 году, его организаторами выступают Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований, в нем традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.
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китай, пекин, чжан юся, народно-освободительная армия китая, в мире
Китай, Пекин, Чжан Юся, Народно-освободительная армия Китая, В мире
В Китае призвали страны мира реагировать на кризисы сообща

ЦВС КНР: безопасность в мире неделима, необходимо сообща реагировать на кризисы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Международная безопасность неделима, человечество должно сообща реагировать на многочисленные кризисы, заявил в понедельник заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся.
«
"Международная безопасность неделима, и мы должны сообща реагировать на многочисленные кризисы", - заявил Чжан Юся на церемонии открытии Сяншаньского форума по вопросам безопасности.
Он отметил, что современные проблемы безопасности взаимосвязаны и транснациональны, они стали разнообразнее, а войны, конфликты и их негативные последствия продолжают распространяться.
"Энергетический и продовольственный кризис усугубляются с каждым днем, под удар попала стабильность глобальных производственных и логистических цепочек, терроризм, кибератаки и транснациональные преступления возникают один за другим", - указал он.
Чжан Юся добавил, что быстро растут потенциальные риски в новых областях, таких как космос, полярные регионы и искусственный интеллект, а многочисленные кризисы переплетаются между собой.
Десятый Сяншаньский форум проходит в Пекине 29-31 октября. Первый Сяншаньский форум прошёл в 2006 году, его организаторами выступают Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований, в нем традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.
Зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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КитайПекинЧжан ЮсяНародно-освободительная армия КитаяВ мире
 
 
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