https://ria.ru/20231030/krizisy-1906068483.html

В Китае призвали страны мира реагировать на кризисы сообща

В Китае призвали страны мира реагировать на кризисы сообща - РИА Новости, 30.10.2023

В Китае призвали страны мира реагировать на кризисы сообща

Международная безопасность неделима, человечество должно сообща реагировать на многочисленные кризисы, заявил в понедельник заместитель председателя... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T06:31

2023-10-30T06:31

2023-10-30T06:41

китай

пекин

чжан юся

народно-освободительная армия китая

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg

ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Международная безопасность неделима, человечество должно сообща реагировать на многочисленные кризисы, заявил в понедельник заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся. "Международная безопасность неделима, и мы должны сообща реагировать на многочисленные кризисы", - заявил Чжан Юся на церемонии открытии Сяншаньского форума по вопросам безопасности. Он отметил, что современные проблемы безопасности взаимосвязаны и транснациональны, они стали разнообразнее, а войны, конфликты и их негативные последствия продолжают распространяться. "Энергетический и продовольственный кризис усугубляются с каждым днем, под удар попала стабильность глобальных производственных и логистических цепочек, терроризм, кибератаки и транснациональные преступления возникают один за другим", - указал он. Чжан Юся добавил, что быстро растут потенциальные риски в новых областях, таких как космос, полярные регионы и искусственный интеллект, а многочисленные кризисы переплетаются между собой. Десятый Сяншаньский форум проходит в Пекине 29-31 октября. Первый Сяншаньский форум прошёл в 2006 году, его организаторами выступают Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований, в нем традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.

https://ria.ru/20231030/peregovory-1906067799.html

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, пекин, чжан юся, народно-освободительная армия китая, в мире