https://ria.ru/20231030/krizis-1906206484.html

Запад готовится обвинить Россию в ближневосточном кризисе, считает эксперт

Запад готовится обвинить Россию в ближневосточном кризисе, считает эксперт - РИА Новости, 30.10.2023

Запад готовится обвинить Россию в ближневосточном кризисе, считает эксперт

Западная пропаганда готовится переложить ответственность на Россию в случае расширения противостояния между Израилем и ХАМАС и наступления экономического... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:58

2023-10-30T15:58

2023-10-30T15:58

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Западная пропаганда готовится переложить ответственность на Россию в случае расширения противостояния между Израилем и ХАМАС и наступления экономического кризиса, заявил директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко. По словам Громыко, действия дипломатии США уже привели к обострению палестино-израильского конфликта. В дальнейшем из-за неосторожной политики ситуация может выйти из-под контроля, в противостояние будут втянуты новые страны. Эксперт не исключает, что в таком случае произойдет подобие мирового энергетического кризиса 1973 года с ростом цен. "Надо сказать, что пропаганда западная уже работает здесь на опережение, как мне кажется. Если действительно цены взлетят и война расширится, то в очередной раз скажут, что виновата Россия", - заявил он в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной актуальной ситуации в отношениях России и европейского Запада. Громыко полагает, что в последние дни в информационной войне против России уже делались такие атаки. По его мнению, те, кто действительно допустил "ситуацию новой войны на Ближнем Востоке", таким образом готовятся снять с себя ответственность за происходящее. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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израиль, россия, сша, алексей громыко, владимир путин, хамас, оон, в мире