https://ria.ru/20231030/kriminal-1905704983.html
"Легко отделался": что не так в деле о гибели жительницы Подмосковья
"Легко отделался": что не так в деле о гибели жительницы Подмосковья - РИА Новости, 30.10.2023
"Легко отделался": что не так в деле о гибели жительницы Подмосковья
Зимой 2021-го отчим сообщил Екатерине Можеевой о смерти матери — сказал, что та плохо себя чувствовала, а в момент гибели его рядом не было. Девушка обратилась... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T08:00
2023-10-30T08:00
2023-10-30T08:45
происшествия
владимирская область
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
общество
криминал
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Глеб Подгорский. Зимой 2021-го отчим сообщил Екатерине Можеевой о смерти матери — сказал, что та плохо себя чувствовала, а в момент гибели его рядом не было. Девушка обратилась к следователям. Возбудили уголовное дело, однако со статьей, которую вменяют обвиняемому, дочь скончавшейся не согласна. РИА Новости разбиралось в ситуации."Был на взводе"Супруги Наталья и Геннадий Гриневы 17 декабря 2021-го приехали на дачу во Владимирскую область. На следующий день отправились к соседям на день рождения. Геннадий, перебрав с алкоголем, вернулся домой раньше, жена — в десять вечера.Перед сном она вышла на свежий воздух. Затем, по словам мужа, сообщила, что упала, ударившись головой об крыльцо. На затылке было "красное пятно размером с пятирублевую монету", Геннадий предложил вызвать скорую. Но Наталья отказалась.Назавтра, 19-го числа, она пожаловалась на самочувствие, искала обезболивающее. Гринев говорит, что дал ей корвалол. Днем Наталья снова упала, споткнувшись о порог, и ударилась уже левой частью головы. Муж уверяет, что опять предложил вызвать медиков, но она отказалась.После того как Наталье полегчало, она вернулась к домашним делам. Ближе к вечеру попросила перенести двуспальный матрац с первого на второй этаж дома. Гринев сказал, что в одиночку не справится — попросит помочь кого-то из соседей. И сделал жене замечание по поводу телефона — ему не нравилось, что она с кем-то переписывается.Когда супруга спустилась на первый этаж, Геннадий пытался выхватить телефон из ее рук, чтобы посмотреть, с кем она общается. Наталья начала сопротивляться, муж толкнул ее, когда она развернулась к нему спиной. Гринева упала, ударившись о ступеньку.Геннадий на взводе ушел из дома. Через некоторое время вернулся — Наталья так и не встала. Начал делать искусственное дыхание, но понял, что сам не справится, и вызвал скорую. Медики констатировали смерть, тело увезли в морг. После этого Гринев рассказал все родным.Это версия Гринева, изложенная в приговоре Александровского городского суда Владимирской области. Уголовное дело возбудили только зимой 2022-го. А летом 2023-го Геннадия приговорили по части первой статьи 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности") к двум годам исправительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства.Приговор в силу еще не вступил. Дочь Натальи — Екатерина Можеева — добивается пересмотра дела."Очень нервничал"После трагедии Геннадий связался с Екатериной и привел совсем другую версию."Сказал, что мама скатилась по лестнице со второго этажа, зацепилась при этом за лыжи и упала горлом на бутылку. Уверял, что пытался сделать ей искусственное дыхание, отсюда и синяки на шее. Очень нервничал, путался в словах. Оправдывался, что она после дня рождения была сильно пьяна, из-за чего и упала. Но, к слову, алкоголь в крови так и не обнаружили, — говорит Можеева. — Мама перестала отвечать на звонки и сообщения 19 декабря в 11:20 утра. О ее смерти мы узнали в полседьмого вечера. Ни медики, ни участковый, прибывший на место, тогда ничего подозрительного не заметили".Екатерина тут же почувствовала неладное. В последние два года Гриневы много скандалили. Весной 2021-го Наталья заявила, что собирается подать на развод. "А в сентябре она начала общаться с другим мужчиной", — рассказывает дочь покойной.Можеева поехала в морг, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Там заверили, что о похоронах говорить еще рано: "Труп криминальный"."После меня в морг приехал отчим. Не берусь судить, что там было. Труп оставался в морге до 24 декабря. Оттуда тело вывезли сразу на кладбище и похоронили", — вспоминает Екатерина.Она обратилась в СК Владимирской области. На осмотр места происшествия следователи выехали только после новогодних праздников. Но заводить дело не спешили, поэтому Можеева подключила адвоката. В конце января 2022-го дело все же возбудили. Екатерине выдали акт о смерти, где причиной указали закрытую черепно-мозговую травму. И отметили, что необходима судмедэкспертиза."В марте я потребовала, чтобы ее организовали. Сперва все сделали без трупа. Но нам удалось добиться эксгумации, и ее провели 24 марта. Тогда обнаружили другие повреждения — не только на голове, но и на спине, голени, плече, — перечисляет Можеева. — К слову, целых четыре травмы головы. И все, как показала экспертиза, появились за час-полтора до смерти". "Был напуган"В мае, по словам Екатерины, следователи изъяли телефоны супругов. "Из ревности он угрожал маме, оскорблял, причем сообщения присылал с другого номера, — говорит Можеева. — Сперва все отрицал, но потом подтвердилось, что это он".Задержали Гринева только в ноябре 2022-го. Во время допроса (документ есть в распоряжении редакции) Геннадий уверял, что Наталья сама упала с лестницы.Добавил, что знал про сообщения: "Над некоторыми мы вместе смеялись". На вопрос, какого рода были угрозы, ответил, что они "вообще ни о чем". Гринев пробыл полтора месяца в СИЗО, затем его выпустили под подписку о невыезде.Как следует из приговора, в ходе следствия он отказался от первоначальной версии (падение с лестницы), поскольку "был напуган". О том, что Наталья общалась с другим мужчиной, знал. Также Геннадий подтвердил, что сам отправлял сообщения — хотел "предупредить поведение" супруги."Есть вопросы к следствию"Можеева пожаловалась в СК и Генпрокуратуру. Указала, например, на ошибки оперативных служб. В частности, на эксгумационную экспертизу 24 марта.Тогда специалисты сразу исключили версию с падением с лестницы. И подчеркнули, что обнаруженные травмы "могли образоваться от воздействия тупого твердого предмета"."Есть и другие вопросы. В морге вдруг пропали вещи. Цветные фото из дела тоже словно испарились. И еще один момент, на который обратили внимание после случившегося, — синяки и царапины на руках у отчима. Что, как утверждает мой адвокат, можно расценить как следы побоев, — объясняет Екатерина. — Участковый, который приехал 19 декабря, даже не удосужился его осмотреть".Можеева добивается пересмотра дела. Сейчас, по ее словам, Геннадий вернулся к первой жене, у него свой бизнес. С Натальей он прожил 24 года.С апелляцией на приговор выступила не только Екатерина. Александровская городская прокуратура, напротив, вступилась за Гринева: просит снизить срок исправительных работ до года и десяти месяцев. Суд рассмотрит обращения 1 ноября.Сам Гринев тоже считает приговор строгим. "Еще осенью 2022-го, до того, как меня задержали, Можеева просила у меня две квартиры, гараж и джип. Если соглашусь, то заберет, мол, заявление. Но я отказался", — говорит он.И уверяет, что в день трагедии его осматривали как полицейские, так и медик, а в морге — судмедэксперты. Никто не обнаружил увечий и следов побоев."Когда все случилось, я сам был в шоковом состоянии. Рядом с ней на первом этаже лежали лыжи, ботинки, стояла бутылка с водой. Хотя эти вещи были на втором, поэтому я предположил, что Наталья упала с лестницы, — рассказывает Гринев. — Да, виноват, что вышел из дома после перепалки. После того, как она упала, вдогонку еще выругала…"Тем не менее, вину по текущей статье 109 УК он признает.
https://ria.ru/20220408/prestuplenie-1782335726.html
https://ria.ru/20220808/goszaschita-1807567377.html
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происшествия, владимирская область, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, общество, криминал
Происшествия, Владимирская область, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ, Общество, Криминал
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Глеб Подгорский. Зимой 2021-го отчим сообщил Екатерине Можеевой о смерти матери — сказал, что та плохо себя чувствовала, а в момент гибели его рядом не было. Девушка обратилась к следователям. Возбудили уголовное дело, однако со статьей, которую вменяют обвиняемому, дочь скончавшейся не согласна. РИА Новости разбиралось в ситуации.
Супруги Наталья и Геннадий Гриневы 17 декабря 2021-го приехали на дачу во Владимирскую область. На следующий день отправились к соседям на день рождения. Геннадий, перебрав с алкоголем, вернулся домой раньше, жена — в десять вечера.
Перед сном она вышла на свежий воздух. Затем, по словам мужа, сообщила, что упала, ударившись головой об крыльцо. На затылке было "красное пятно размером с пятирублевую монету", Геннадий предложил вызвать скорую. Но Наталья отказалась.
Назавтра, 19-го числа, она пожаловалась на самочувствие, искала обезболивающее. Гринев говорит, что дал ей корвалол. Днем Наталья снова упала, споткнувшись о порог, и ударилась уже левой частью головы. Муж уверяет, что опять предложил вызвать медиков, но она отказалась.
После того как Наталье полегчало, она вернулась к домашним делам. Ближе к вечеру попросила перенести двуспальный матрац с первого на второй этаж дома. Гринев сказал, что в одиночку не справится — попросит помочь кого-то из соседей. И сделал жене замечание по поводу телефона — ему не нравилось, что она с кем-то переписывается.
Когда супруга спустилась на первый этаж, Геннадий пытался выхватить телефон из ее рук, чтобы посмотреть, с кем она общается. Наталья начала сопротивляться, муж толкнул ее, когда она развернулась к нему спиной. Гринева упала, ударившись о ступеньку.
Геннадий на взводе ушел из дома. Через некоторое время вернулся — Наталья так и не встала. Начал делать искусственное дыхание, но понял, что сам не справится, и вызвал скорую. Медики констатировали смерть, тело увезли в морг. После этого Гринев рассказал все родным.
Это версия Гринева, изложенная в приговоре Александровского городского суда Владимирской области. Уголовное дело возбудили только зимой 2022-го. А летом 2023-го Геннадия приговорили по части первой статьи 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности") к двум годам исправительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства.
Приговор в силу еще не вступил. Дочь Натальи — Екатерина Можеева — добивается пересмотра дела.
После трагедии Геннадий связался с Екатериной и привел совсем другую версию.
«
"Сказал, что мама скатилась по лестнице со второго этажа, зацепилась при этом за лыжи и упала горлом на бутылку. Уверял, что пытался сделать ей искусственное дыхание, отсюда и синяки на шее. Очень нервничал, путался в словах. Оправдывался, что она после дня рождения была сильно пьяна, из-за чего и упала. Но, к слову, алкоголь в крови так и не обнаружили, — говорит Можеева. — Мама перестала отвечать на звонки и сообщения 19 декабря в 11:20 утра. О ее смерти мы узнали в полседьмого вечера. Ни медики, ни участковый, прибывший на место, тогда ничего подозрительного не заметили".
Екатерина тут же почувствовала неладное. В последние два года Гриневы много скандалили. Весной 2021-го Наталья заявила, что собирается подать на развод. "А в сентябре она начала общаться с другим мужчиной", — рассказывает дочь покойной.
Можеева поехала в морг, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Там заверили, что о похоронах говорить еще рано: "Труп криминальный".
"После меня в морг приехал отчим. Не берусь судить, что там было. Труп оставался в морге до 24 декабря. Оттуда тело вывезли сразу на кладбище и похоронили", — вспоминает Екатерина.
Она обратилась в СК Владимирской области. На осмотр места происшествия следователи выехали только после новогодних праздников. Но заводить дело не спешили, поэтому Можеева подключила адвоката.
В конце января 2022-го дело все же возбудили. Екатерине выдали акт о смерти, где причиной указали закрытую черепно-мозговую травму. И отметили, что необходима судмедэкспертиза.
"В марте я потребовала, чтобы ее организовали. Сперва все сделали без трупа. Но нам удалось добиться эксгумации, и ее провели 24 марта. Тогда обнаружили другие повреждения — не только на голове, но и на спине, голени, плече, — перечисляет Можеева. — К слову, целых четыре травмы головы. И все, как показала экспертиза, появились за час-полтора до смерти".
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В мае, по словам Екатерины, следователи изъяли телефоны супругов. "Из ревности он угрожал маме, оскорблял, причем сообщения присылал с другого номера, — говорит Можеева. — Сперва все отрицал, но потом подтвердилось, что это он".
Задержали Гринева только в ноябре 2022-го. Во время допроса (документ есть в распоряжении редакции) Геннадий уверял, что Наталья сама упала с лестницы.
Добавил, что знал про сообщения: "Над некоторыми мы вместе смеялись". На вопрос, какого рода были угрозы, ответил, что они "вообще ни о чем".
Гринев пробыл полтора месяца в СИЗО, затем его выпустили под подписку о невыезде.
Как следует из приговора, в ходе следствия он отказался от первоначальной версии (падение с лестницы), поскольку "был напуган". О том, что Наталья общалась с другим мужчиной, знал. Также Геннадий подтвердил, что сам отправлял сообщения — хотел "предупредить поведение" супруги.
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"Есть вопросы к следствию"
Можеева пожаловалась в СК и Генпрокуратуру. Указала, например, на ошибки оперативных служб. В частности, на эксгумационную экспертизу 24 марта.
Тогда специалисты сразу исключили версию с падением с лестницы. И подчеркнули, что обнаруженные травмы "могли образоваться от воздействия тупого твердого предмета".
«
"Есть и другие вопросы. В морге вдруг пропали вещи. Цветные фото из дела тоже словно испарились. И еще один момент, на который обратили внимание после случившегося, — синяки и царапины на руках у отчима. Что, как утверждает мой адвокат, можно расценить как следы побоев, — объясняет Екатерина. — Участковый, который приехал 19 декабря, даже не удосужился его осмотреть".
Можеева добивается пересмотра дела. Сейчас, по ее словам, Геннадий вернулся к первой жене, у него свой бизнес. С Натальей он прожил 24 года.
С апелляцией на приговор выступила не только Екатерина. Александровская городская прокуратура, напротив, вступилась за Гринева: просит снизить срок исправительных работ до года и десяти месяцев. Суд рассмотрит обращения 1 ноября.
Сам Гринев тоже считает приговор строгим. "Еще осенью 2022-го, до того, как меня задержали, Можеева просила у меня две квартиры, гараж и джип. Если соглашусь, то заберет, мол, заявление. Но я отказался", — говорит он.
И уверяет, что в день трагедии его осматривали как полицейские, так и медик, а в морге — судмедэксперты. Никто не обнаружил увечий и следов побоев.
«
"Когда все случилось, я сам был в шоковом состоянии. Рядом с ней на первом этаже лежали лыжи, ботинки, стояла бутылка с водой. Хотя эти вещи были на втором, поэтому я предположил, что Наталья упала с лестницы, — рассказывает Гринев. — Да, виноват, что вышел из дома после перепалки. После того, как она упала, вдогонку еще выругала…"
Тем не менее, вину по текущей статье 109 УК он признает.
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