https://ria.ru/20231030/kriminal-1905704983.html

"Легко отделался": что не так в деле о гибели жительницы Подмосковья

"Легко отделался": что не так в деле о гибели жительницы Подмосковья - РИА Новости, 30.10.2023

"Легко отделался": что не так в деле о гибели жительницы Подмосковья

Зимой 2021-го отчим сообщил Екатерине Можеевой о смерти матери — сказал, что та плохо себя чувствовала, а в момент гибели его рядом не было. Девушка обратилась... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T08:00

2023-10-30T08:00

2023-10-30T08:45

происшествия

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Глеб Подгорский. Зимой 2021-го отчим сообщил Екатерине Можеевой о смерти матери — сказал, что та плохо себя чувствовала, а в момент гибели его рядом не было. Девушка обратилась к следователям. Возбудили уголовное дело, однако со статьей, которую вменяют обвиняемому, дочь скончавшейся не согласна. РИА Новости разбиралось в ситуации."Был на взводе"Супруги Наталья и Геннадий Гриневы 17 декабря 2021-го приехали на дачу во Владимирскую область. На следующий день отправились к соседям на день рождения. Геннадий, перебрав с алкоголем, вернулся домой раньше, жена — в десять вечера.Перед сном она вышла на свежий воздух. Затем, по словам мужа, сообщила, что упала, ударившись головой об крыльцо. На затылке было "красное пятно размером с пятирублевую монету", Геннадий предложил вызвать скорую. Но Наталья отказалась.Назавтра, 19-го числа, она пожаловалась на самочувствие, искала обезболивающее. Гринев говорит, что дал ей корвалол. Днем Наталья снова упала, споткнувшись о порог, и ударилась уже левой частью головы. Муж уверяет, что опять предложил вызвать медиков, но она отказалась.После того как Наталье полегчало, она вернулась к домашним делам. Ближе к вечеру попросила перенести двуспальный матрац с первого на второй этаж дома. Гринев сказал, что в одиночку не справится — попросит помочь кого-то из соседей. И сделал жене замечание по поводу телефона — ему не нравилось, что она с кем-то переписывается.Когда супруга спустилась на первый этаж, Геннадий пытался выхватить телефон из ее рук, чтобы посмотреть, с кем она общается. Наталья начала сопротивляться, муж толкнул ее, когда она развернулась к нему спиной. Гринева упала, ударившись о ступеньку.Геннадий на взводе ушел из дома. Через некоторое время вернулся — Наталья так и не встала. Начал делать искусственное дыхание, но понял, что сам не справится, и вызвал скорую. Медики констатировали смерть, тело увезли в морг. После этого Гринев рассказал все родным.Это версия Гринева, изложенная в приговоре Александровского городского суда Владимирской области. Уголовное дело возбудили только зимой 2022-го. А летом 2023-го Геннадия приговорили по части первой статьи 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности") к двум годам исправительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства.Приговор в силу еще не вступил. Дочь Натальи — Екатерина Можеева — добивается пересмотра дела."Очень нервничал"После трагедии Геннадий связался с Екатериной и привел совсем другую версию."Сказал, что мама скатилась по лестнице со второго этажа, зацепилась при этом за лыжи и упала горлом на бутылку. Уверял, что пытался сделать ей искусственное дыхание, отсюда и синяки на шее. Очень нервничал, путался в словах. Оправдывался, что она после дня рождения была сильно пьяна, из-за чего и упала. Но, к слову, алкоголь в крови так и не обнаружили, — говорит Можеева. — Мама перестала отвечать на звонки и сообщения 19 декабря в 11:20 утра. О ее смерти мы узнали в полседьмого вечера. Ни медики, ни участковый, прибывший на место, тогда ничего подозрительного не заметили".Екатерина тут же почувствовала неладное. В последние два года Гриневы много скандалили. Весной 2021-го Наталья заявила, что собирается подать на развод. "А в сентябре она начала общаться с другим мужчиной", — рассказывает дочь покойной.Можеева поехала в морг, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Там заверили, что о похоронах говорить еще рано: "Труп криминальный"."После меня в морг приехал отчим. Не берусь судить, что там было. Труп оставался в морге до 24 декабря. Оттуда тело вывезли сразу на кладбище и похоронили", — вспоминает Екатерина.Она обратилась в СК Владимирской области. На осмотр места происшествия следователи выехали только после новогодних праздников. Но заводить дело не спешили, поэтому Можеева подключила адвоката. В конце января 2022-го дело все же возбудили. Екатерине выдали акт о смерти, где причиной указали закрытую черепно-мозговую травму. И отметили, что необходима судмедэкспертиза."В марте я потребовала, чтобы ее организовали. Сперва все сделали без трупа. Но нам удалось добиться эксгумации, и ее провели 24 марта. Тогда обнаружили другие повреждения — не только на голове, но и на спине, голени, плече, — перечисляет Можеева. — К слову, целых четыре травмы головы. И все, как показала экспертиза, появились за час-полтора до смерти". "Был напуган"В мае, по словам Екатерины, следователи изъяли телефоны супругов. "Из ревности он угрожал маме, оскорблял, причем сообщения присылал с другого номера, — говорит Можеева. — Сперва все отрицал, но потом подтвердилось, что это он".Задержали Гринева только в ноябре 2022-го. Во время допроса (документ есть в распоряжении редакции) Геннадий уверял, что Наталья сама упала с лестницы.Добавил, что знал про сообщения: "Над некоторыми мы вместе смеялись". На вопрос, какого рода были угрозы, ответил, что они "вообще ни о чем". Гринев пробыл полтора месяца в СИЗО, затем его выпустили под подписку о невыезде.Как следует из приговора, в ходе следствия он отказался от первоначальной версии (падение с лестницы), поскольку "был напуган". О том, что Наталья общалась с другим мужчиной, знал. Также Геннадий подтвердил, что сам отправлял сообщения — хотел "предупредить поведение" супруги."Есть вопросы к следствию"Можеева пожаловалась в СК и Генпрокуратуру. Указала, например, на ошибки оперативных служб. В частности, на эксгумационную экспертизу 24 марта.Тогда специалисты сразу исключили версию с падением с лестницы. И подчеркнули, что обнаруженные травмы "могли образоваться от воздействия тупого твердого предмета"."Есть и другие вопросы. В морге вдруг пропали вещи. Цветные фото из дела тоже словно испарились. И еще один момент, на который обратили внимание после случившегося, — синяки и царапины на руках у отчима. Что, как утверждает мой адвокат, можно расценить как следы побоев, — объясняет Екатерина. — Участковый, который приехал 19 декабря, даже не удосужился его осмотреть".Можеева добивается пересмотра дела. Сейчас, по ее словам, Геннадий вернулся к первой жене, у него свой бизнес. С Натальей он прожил 24 года.С апелляцией на приговор выступила не только Екатерина. Александровская городская прокуратура, напротив, вступилась за Гринева: просит снизить срок исправительных работ до года и десяти месяцев. Суд рассмотрит обращения 1 ноября.Сам Гринев тоже считает приговор строгим. "Еще осенью 2022-го, до того, как меня задержали, Можеева просила у меня две квартиры, гараж и джип. Если соглашусь, то заберет, мол, заявление. Но я отказался", — говорит он.И уверяет, что в день трагедии его осматривали как полицейские, так и медик, а в морге — судмедэксперты. Никто не обнаружил увечий и следов побоев."Когда все случилось, я сам был в шоковом состоянии. Рядом с ней на первом этаже лежали лыжи, ботинки, стояла бутылка с водой. Хотя эти вещи были на втором, поэтому я предположил, что Наталья упала с лестницы, — рассказывает Гринев. — Да, виноват, что вышел из дома после перепалки. После того, как она упала, вдогонку еще выругала…"Тем не менее, вину по текущей статье 109 УК он признает.

https://ria.ru/20220408/prestuplenie-1782335726.html

https://ria.ru/20220808/goszaschita-1807567377.html

https://ria.ru/20231022/kriminal-1903667615.html

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происшествия, владимирская область, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, общество, криминал