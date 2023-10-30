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В Польше могут перекрыть все пункты пропуска с Украиной 3 ноября - РИА Новости, 30.10.2023
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16:33 30.10.2023 (обновлено: 21:50 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/kpp-1906218890.html
В Польше могут перекрыть все пункты пропуска с Украиной 3 ноября
В Польше могут перекрыть все пункты пропуска с Украиной 3 ноября - РИА Новости, 30.10.2023
В Польше могут перекрыть все пункты пропуска с Украиной 3 ноября
Польские перевозчики с ноября могут начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе из-за растущей конкуренции международных перевозок... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T16:33
2023-10-30T21:50
в мире
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Польские перевозчики с ноября могут начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и ЕС, сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром". &quot;Третьего ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе. Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды с Украины. Акция планируется на два месяца&quot;, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ассоциации.Отмечается, что первое собрание участников уже согласовано с местными властями вблизи пункта пропуска Корчова, оно запланировано на 3 ноября. Утверждается, что основная причина кроется в "чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами Европейского Союза". Как заявляют в ассоциации, польские перевозчики требуют ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта), вернуть украинским перевозчикам разрешения, запретить регистрацию компаний в Польше, если ее финансы находятся не на территории ЕС. Кроме прочего, перевозчики Польши будут требовать создания отдельной очереди на всех границах для пустых фур. Выступая против поставок украинской агропродукции, польские автомобильные грузоперевозчики 4 мая этого года перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорогуске Люблинского воеводства. В результате образовалась очередь из нескольких сотен фур. На следующий день Министерство иностранных дел Украины направило польским коллегам ноту в связи с акцией польских грузоперевозчиков, заблокировавших движение грузовых автомобилей. Пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск" был разблокирован 15 мая. В июне польские аграрии заблокировали движение через пункт пропуска "Шегини". Европейская комиссия сообщала, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. До конца года пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах — членах ЕС, кроме Польши, Словакии, Болгарии, Венгрии и Румынии. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины. В сентябре министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский сообщил, что Киев разработал процедуру верификации экспорта кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы в эти пять приграничных стран Евросоюза без их согласования.
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в мире, украина, словакия, польша, евросоюз
В мире, Украина, Словакия, Польша, Евросоюз
В Польше могут перекрыть все пункты пропуска с Украиной 3 ноября

Укравтопром: в Польше могут перекрыть все пункты пропуска на украинской границе

© AP Photo / Roman BalukАвтомобили на украинской границе
Автомобили на украинской границе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Roman Baluk
Автомобили на украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Польские перевозчики с ноября могут начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и ЕС, сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".
«

"Третьего ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе. Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды с Украины. Акция планируется на два месяца", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ассоциации.

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Отмечается, что первое собрание участников уже согласовано с местными властями вблизи пункта пропуска Корчова, оно запланировано на 3 ноября. Утверждается, что основная причина кроется в "чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами Европейского Союза".
Как заявляют в ассоциации, польские перевозчики требуют ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта), вернуть украинским перевозчикам разрешения, запретить регистрацию компаний в Польше, если ее финансы находятся не на территории ЕС. Кроме прочего, перевозчики Польши будут требовать создания отдельной очереди на всех границах для пустых фур.
Выступая против поставок украинской агропродукции, польские автомобильные грузоперевозчики 4 мая этого года перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорогуске Люблинского воеводства. В результате образовалась очередь из нескольких сотен фур. На следующий день Министерство иностранных дел Украины направило польским коллегам ноту в связи с акцией польских грузоперевозчиков, заблокировавших движение грузовых автомобилей. Пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск" был разблокирован 15 мая. В июне польские аграрии заблокировали движение через пункт пропуска "Шегини".
Европейская комиссия сообщала, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. До конца года пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах — членах ЕС, кроме Польши, Словакии, Болгарии, Венгрии и Румынии. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины. В сентябре министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский сообщил, что Киев разработал процедуру верификации экспорта кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы в эти пять приграничных стран Евросоюза без их согласования.
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