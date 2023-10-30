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В Петербурге ищут дом для спасенного из пожара котенка Уголька - РИА Новости, 30.10.2023
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Хорошие новости
 
23:20 30.10.2023 (обновлено: 23:48 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/kotenok-1906306417.html
В Петербурге ищут дом для спасенного из пожара котенка Уголька
В Петербурге ищут дом для спасенного из пожара котенка Уголька - РИА Новости, 30.10.2023
В Петербурге ищут дом для спасенного из пожара котенка Уголька
В Санкт-Петербурге пожарные спасли котенка по кличке Уголек и теперь ищут ему хозяев, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T23:20
2023-10-30T23:48
хорошие новости
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге пожарные спасли котенка по кличке Уголек и теперь ищут ему хозяев, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону. "Буквально только что на пожаре в Парголово пожарные спасли почти новорожденного котенка. &lt;…&gt; Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали пламя, а во время проливки и разборки сгоревших конструкций услышали жалобный писк, раздававшийся из-под обгоревших балок пола", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что котенка достали и увезли в пожарную часть, сейчас животное отпаивают молоком и ищут ему заботливых хозяев.
https://ria.ru/20230906/kot-1894484364.html
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге ищут дом для спасенного из пожара котенка Уголька

Петербургские спасатели ищут дом для спасенного из пожара котенка Уголька

© МСЧ Санкт-ПетербургаКот Уголек, который ищет дом
Кот Уголек, который ищет дом
© МСЧ Санкт-Петербурга
Кот Уголек, который ищет дом
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге пожарные спасли котенка по кличке Уголек и теперь ищут ему хозяев, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.
"Буквально только что на пожаре в Парголово пожарные спасли почти новорожденного котенка. <…> Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали пламя, а во время проливки и разборки сгоревших конструкций услышали жалобный писк, раздававшийся из-под обгоревших балок пола", — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что котенка достали и увезли в пожарную часть, сейчас животное отпаивают молоком и ищут ему заботливых хозяев.
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Хорошие новостиПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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