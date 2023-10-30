https://ria.ru/20231030/kotenok-1906306417.html

В Петербурге ищут дом для спасенного из пожара котенка Уголька

В Петербурге ищут дом для спасенного из пожара котенка Уголька - РИА Новости, 30.10.2023

В Петербурге ищут дом для спасенного из пожара котенка Уголька

В Санкт-Петербурге пожарные спасли котенка по кличке Уголек и теперь ищут ему хозяев, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T23:20

2023-10-30T23:20

2023-10-30T23:48

хорошие новости

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге пожарные спасли котенка по кличке Уголек и теперь ищут ему хозяев, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону. "Буквально только что на пожаре в Парголово пожарные спасли почти новорожденного котенка. <…> Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали пламя, а во время проливки и разборки сгоревших конструкций услышали жалобный писк, раздававшийся из-под обгоревших балок пола", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что котенка достали и увезли в пожарную часть, сейчас животное отпаивают молоком и ищут ему заботливых хозяев.

https://ria.ru/20230906/kot-1894484364.html

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)