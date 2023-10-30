https://ria.ru/20231030/kontrataka-1906161111.html
Рогов сообщил об успешной контратаке ВС России у Работино
Рогов сообщил об успешной контратаке ВС России у Работино - РИА Новости, 30.10.2023
Рогов сообщил об успешной контратаке ВС России у Работино
Российские военные провели успешную контратаку в районе села Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:06
2023-10-30T14:06
2023-10-30T14:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
запорожская область
токмак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Российские военные провели успешную контратаку в районе села Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Наши военные отбили попытки атак украинских боевиков на ореховском направлении и провели успешные контратаки в направлении Работино со стороны Вербового. Враг потерял порядка 40 человек и свыше десяти единиц техники", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, за минувшие сутки также отбито пять атак на времевском направлении и проведены контратаки. Там потери украинских войск составили около 130 человек. Официальными комментариями РИА Новости пока не располагает. Ситуация в районе сел Работино и Вербового в последние месяцы остается одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. Украинская армия так ожесточенно борется за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак, и бросила там в бой стратегические резервы, но успеха достичь так и не смогла.
запорожская область
токмак
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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вооруженные силы рф, запорожская область, токмак
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Токмак
Рогов сообщил об успешной контратаке ВС России у Работино
Рогов: российские военные провели успешную контратаку в районе села Работино
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Российские военные провели успешную контратаку в районе села Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Наши военные отбили попытки атак украинских боевиков на ореховском направлении и провели успешные контратаки в направлении Работино со стороны Вербового. Враг потерял порядка 40 человек и свыше десяти единиц техники", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, за минувшие сутки также отбито пять атак на времевском направлении и проведены контратаки. Там потери украинских войск составили около 130 человек.
Официальными комментариями РИА Новости пока не располагает.
Ситуация в районе сел Работино и Вербового в последние месяцы остается одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. Украинская армия так ожесточенно борется за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак
, и бросила там в бой стратегические резервы, но успеха достичь так и не смогла.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине