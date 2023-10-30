https://ria.ru/20231030/konkurs-1906151634.html

На конкурс "ПРО Образование – 2023" поступило более трех тысяч заявок

На конкурс "ПРО Образование – 2023" поступило более трех тысяч заявок - РИА Новости, 30.10.2023

На конкурс "ПРО Образование – 2023" поступило более трех тысяч заявок

Всероссийский конкурс журналистских работ в области образования "ПРО Образование – 2023" стал рекордным по количеству участников за всю историю творческого... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:38

2023-10-30T13:38

2023-10-30T13:38

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Всероссийский конкурс журналистских работ в области образования "ПРО Образование – 2023" стал рекордным по количеству участников за всю историю творческого состязания. В Год педагога и наставника на конкурс поступило 3045 заявок из 89 регионов России.Наиболее популярными номинациями стали "Лучшее сообщество образовательного учреждения в социальных сетях" (460 заявок), "Лучший материал о работе педагогов" (428 заявок) и "Лучший материал про воспитание учащихся" (280 заявок). В состязании принимают участие журналисты, индивидуальные авторы, сообщества образовательных организаций в социальных сетях, блогеры и средства массовой информации."В Год педагога и наставника конкурс "ПРО Образование" собрал рекордное количество участников из всех регионов нашей страны – более трех тысяч заявок. Самыми массовыми стали номинации "Лучшее сообщество образовательного учреждения в социальных сетях" и "Лучший материал о работе педагогов". В своих материалах журналисты рассказывают широкой общественности о том, как меняется система образования, какие новые возможности появляются для ребят по всей стране. Имена победителей будут объявлены в декабре на международной выставке-форуме "Россия". Желаю всем конкурсантам удачи!" – прокомментировал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.С 30 октября по 5 ноября Экспертный совет будет оценивать поступившие заявки конкурсантов. В числе основных критериев – социальная значимость, достоверность и глубина освещения вопросов профессионального образования, выразительность подачи информации и соответствие материалов современным требованиям журналистики.Имена победителей конкурса "ПРО Образование – 2023" в каждой из 20 основных номинаций назовут в Москве 7 декабря. Торжественная церемония награждения состоится в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.Всероссийский конкурс журналистских работ в области образования "ПРО Образование" – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. Это инструмент выражения общественного признания заслуг региональных и федеральных средств массовой информации, журналистов и блогеров в области освещения и популяризации жизни российской школы. Мероприятие проводится более двадцати лет и за это время стало главным событием образовательной журналистики страны. Конкурс дает возможность тысячам авторов классических СМИ, интернет-порталов и блогов со всей России заявить о своих достижениях.В 2022 году Всероссийский конкурс "ПРО Образование" отметил свой 20-летний юбилей. На конкурс подали 989 заявок из 77 регионов страны, были вручены награды в 12 основных и пяти специальных номинациях. Особого внимания были удостоены учителя-блогеры, которые снимали клипы, вели свои сообщества, создавали полезный просветительский контент и писали про развитие системы образования и воспитания в социальной сети "ВКонтакте".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор