https://ria.ru/20231030/konflikt-1906308730.html
При эскалации ближневосточного конфликта погиб 31 журналист
При эскалации ближневосточного конфликта погиб 31 журналист - РИА Новости, 30.10.2023
При эскалации ближневосточного конфликта погиб 31 журналист
По меньшей мере 31 журналист погиб в ходе эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает международный Комитет по защите журналистов (Committee to Protect РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T23:39
2023-10-30T23:39
2023-10-30T23:41
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. По меньшей мере 31 журналист погиб в ходе эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает международный Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ). На прошлой неделе комитет сообщал о 27 погибших журналистах. "Война между Израилем и ХАМАС стала наиболее смертоносным периодом для журналистов, освещающих конфликт с тех пор, как CPJ начал документировать жертвы среди журналистов в 1992 году. С 7 по 30 октября среди 9 тысяч человек, погибших с обеих сторон, был по меньшей мере 31 журналист", - сообщает комитет на своем сайте. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901552901.html
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в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При эскалации ближневосточного конфликта погиб 31 журналист
CPJ: при эскалации ближневосточного конфликта погиб 31 журналист
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
По меньшей мере 31 журналист погиб в ходе эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает международный Комитет
по защите журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ).
На прошлой неделе комитет сообщал о 27 погибших журналистах.
"Мы изменим Ближний Восток". Операция в Газе может длиться десятилетия
"Война между Израилем
и ХАМАС
стала наиболее смертоносным периодом для журналистов, освещающих конфликт с тех пор, как CPJ начал документировать жертвы среди журналистов в 1992 году. С 7 по 30 октября среди 9 тысяч человек, погибших с обеих сторон, был по меньшей мере 31 журналист", - сообщает комитет на своем сайте.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
"Последствия непредсказуемы". Чем обернется уничтожение больницы в Газе
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем