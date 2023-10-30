https://ria.ru/20231030/konflikt-1906300622.html
Палестина оценила усилия России для урегулирования конфликта в Газе
Палестина оценила усилия России для урегулирования конфликта в Газе - РИА Новости, 30.10.2023
Палестина оценила усилия России для урегулирования конфликта в Газе
Палестина высоко ценит нынешнюю и историческую роль России и ее президента Владимира Путина в палестинском вопросе, вето США на российскую резолюцию в Совете... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T22:28
2023-10-30T22:28
2023-10-30T22:32
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ЖЕНЕВА, 30 окт – РИА Новости. Палестина высоко ценит нынешнюю и историческую роль России и ее президента Владимира Путина в палестинском вопросе, вето США на российскую резолюцию в Совете Безопасности ООН вызывает сожаление, заявил РИА Новости постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши. "Я думаю, что роль России и президента Владимира Путина всегда ценилась с нашей стороны, и я надеюсь, что они смогут что-то сделать. Россия всегда поддерживала наше правое дело. Поэтому мы очень ценим то, что Россия делает для нас. И речь идет не только о нынешней ситуации, это историческая поддержка вопроса о Палестине", - сказал он. Крайши уточнил, что точно не знает, когда состоится визит лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса в Москву. Глава дипмиссии также выразил сожаление по поводу наложения вето США в Совете Безопасности ООН на российские и бразильские резолюции, призывающие к прекращению огня в Газе. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
https://ria.ru/20231011/palestina-1902076511.html
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в мире, израиль, россия, владимир путин, махмуд аббас, палестина, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Владимир Путин, Махмуд Аббас, Палестина, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина оценила усилия России для урегулирования конфликта в Газе
Постпред Крайши: Палестина ценит усилия и позицию России по конфликту в Газе
ЖЕНЕВА, 30 окт – РИА Новости. Палестина высоко ценит нынешнюю и историческую роль России и ее президента Владимира Путина в палестинском вопросе, вето США на российскую резолюцию в Совете Безопасности ООН вызывает сожаление, заявил РИА Новости постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши.
«
"Я думаю, что роль России и президента Владимира Путина всегда ценилась с нашей стороны, и я надеюсь, что они смогут что-то сделать. Россия всегда поддерживала наше правое дело. Поэтому мы очень ценим то, что Россия делает для нас. И речь идет не только о нынешней ситуации, это историческая поддержка вопроса о Палестине", - сказал он.
Крайши уточнил, что точно не знает, когда состоится визит лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса
в Москву
.
Израиль заставят платить и каяться
Глава дипмиссии также выразил сожаление по поводу наложения вето США в Совете Безопасности ООН на российские и бразильские резолюции, призывающие к прекращению огня в Газе.
Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Подачки не сработали. Путин назвал виновных в конфликте на Ближнем Востоке
Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильские уроки для России