https://ria.ru/20231030/konflikt-1906250129.html
ГД 31 октября рассмотрит обращение к ООН по гибели детей на Ближнем Востоке
ГД 31 октября рассмотрит обращение к ООН по гибели детей на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.10.2023
ГД 31 октября рассмотрит обращение к ООН по гибели детей на Ближнем Востоке
Совет Думы принял решение рассмотреть на пленарном заседании 31 октября проект обращения к ООН по гибели детей в зоне конфликта Израиля и Палестины. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:38
2023-10-30T17:38
2023-10-30T17:38
в мире
израиль
россия
вячеслав володин
госдума рф
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Совет Думы принял решение рассмотреть на пленарном заседании 31 октября проект обращения к ООН по гибели детей в зоне конфликта Израиля и Палестины. "Совет Госдумы принял решение рассмотреть на пленарном заседании 31 октября проект обращения к Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с массовой гибелью детей и сложившейся гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта", - сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы. Отмечается, что обращение подготовлено по поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Вопрос о положении детей в зоне палестино-израильского конфликта был поднят в ходе пленарного заседания 25 октября, сообщили в пресс-службе, добавив, что с начала эскалации только в секторе Газа погибли 3 457 детей. Володин поручил профильным комитетам по международным делам и по вопросам семьи, женщин, детей проработать этот вопрос и подготовить проект обращения. "Гибнут дети, мирные граждане, старики, беззащитные люди. Россия выступила с предложениями - США вместе со своими прихлебателями их отвергли. Бразилия выступила с предложениями - США опять вместе с теми же дружками отвергли эти предложения. В конце концов, мир должен дать этому оценку", - сказал председатель Госдумы. СБ ООН 25 октября не принял проект российской резолюции по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа с призывом к немедленному прекращению огня - документ учитывал также элементы не принятого ранее проекта Бразилии. Проект России не набрал необходимых девяти голосов "за" из 15. Четыре страны голосовали за, две - против, девять воздержались. Генассамблея 27 октября приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, ведущему к прекращению боевых действий. За документ проголосовали 120 стран, включая Россию, 14, включая США, были против, 45 воздержались. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, израиль, россия, вячеслав володин, госдума рф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
ГД 31 октября рассмотрит обращение к ООН по гибели детей на Ближнем Востоке
ГД 31 октября рассмотрит обращение к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Совет Думы принял решение рассмотреть на пленарном заседании 31 октября проект обращения к ООН по гибели детей в зоне конфликта Израиля и Палестины.
"Совет Госдумы принял решение рассмотреть на пленарном заседании 31 октября проект обращения к Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с массовой гибелью детей и сложившейся гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта", - сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
Отмечается, что обращение подготовлено по поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.
Вопрос о положении детей в зоне палестино-израильского конфликта был поднят в ходе пленарного заседания 25 октября, сообщили в пресс-службе, добавив, что с начала эскалации только в секторе Газа погибли 3 457 детей.
Володин поручил профильным комитетам по международным делам и по вопросам семьи, женщин, детей проработать этот вопрос и подготовить проект обращения.
Израиль заставят платить и каяться
"Гибнут дети, мирные граждане, старики, беззащитные люди. Россия выступила с предложениями - США вместе со своими прихлебателями их отвергли. Бразилия выступила с предложениями - США опять вместе с теми же дружками отвергли эти предложения. В конце концов, мир должен дать этому оценку", - сказал председатель Госдумы.
СБ ООН 25 октября не принял проект российской резолюции по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа с призывом к немедленному прекращению огня - документ учитывал также элементы не принятого ранее проекта Бразилии. Проект России не набрал необходимых девяти голосов "за" из 15. Четыре страны голосовали за, две - против, девять воздержались. Генассамблея 27 октября приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, ведущему к прекращению боевых действий. За документ проголосовали 120 стран, включая Россию, 14, включая США, были против, 45 воздержались.
Мировой полицейский сошел с ума, а виноват Путин
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.