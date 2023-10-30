https://ria.ru/20231030/konflikt-1906250129.html

ГД 31 октября рассмотрит обращение к ООН по гибели детей на Ближнем Востоке

ГД 31 октября рассмотрит обращение к ООН по гибели детей на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.10.2023

ГД 31 октября рассмотрит обращение к ООН по гибели детей на Ближнем Востоке

Совет Думы принял решение рассмотреть на пленарном заседании 31 октября проект обращения к ООН по гибели детей в зоне конфликта Израиля и Палестины. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T17:38

2023-10-30T17:38

2023-10-30T17:38

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россия

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Совет Думы принял решение рассмотреть на пленарном заседании 31 октября проект обращения к ООН по гибели детей в зоне конфликта Израиля и Палестины. "Совет Госдумы принял решение рассмотреть на пленарном заседании 31 октября проект обращения к Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с массовой гибелью детей и сложившейся гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта", - сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы. Отмечается, что обращение подготовлено по поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Вопрос о положении детей в зоне палестино-израильского конфликта был поднят в ходе пленарного заседания 25 октября, сообщили в пресс-службе, добавив, что с начала эскалации только в секторе Газа погибли 3 457 детей. Володин поручил профильным комитетам по международным делам и по вопросам семьи, женщин, детей проработать этот вопрос и подготовить проект обращения. "Гибнут дети, мирные граждане, старики, беззащитные люди. Россия выступила с предложениями - США вместе со своими прихлебателями их отвергли. Бразилия выступила с предложениями - США опять вместе с теми же дружками отвергли эти предложения. В конце концов, мир должен дать этому оценку", - сказал председатель Госдумы. СБ ООН 25 октября не принял проект российской резолюции по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа с призывом к немедленному прекращению огня - документ учитывал также элементы не принятого ранее проекта Бразилии. Проект России не набрал необходимых девяти голосов "за" из 15. Четыре страны голосовали за, две - против, девять воздержались. Генассамблея 27 октября приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, ведущему к прекращению боевых действий. За документ проголосовали 120 стран, включая Россию, 14, включая США, были против, 45 воздержались. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231030/putin-1905976644.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, россия, вячеслав володин, госдума рф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа