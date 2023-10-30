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В Китае рассказали об опасности конфликта с США - РИА Новости, 30.10.2023
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04:09 30.10.2023 (обновлено: 08:04 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/konflikt-1906061315.html
В Китае рассказали об опасности конфликта с США
В Китае рассказали об опасности конфликта с США - РИА Новости, 30.10.2023
В Китае рассказали об опасности конфликта с США
Конфликт США и Китая будет катастрофой для всего мира, обеим сторонам следует предпринять совместные усилия, чтобы не допустить развития такого сценария, заявил РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T04:09
2023-10-30T08:04
в мире
сша
китай
пекин
цуй тянькай
генри киссинджер
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ПЕКИН, 30 окт — РИА Новости. Конфликт США и Китая будет катастрофой для всего мира, обеим сторонам следует предпринять совместные усилия, чтобы не допустить развития такого сценария, заявил бывший посол Китая в США Цуй Тянькай. &quot;Если произойдет конфликт и противостояние между Китаем и США, являющимися крупными мировыми державами, это определенно будет иметь катастрофические последствия для мира, как и для двух стран&quot;, — заявил Цуй Тянькай, выступая на X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине.Он отметил, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер неоднократно предупреждал, что конфликтов и конфронтации необходимо избегать. "Я считаю, что большинство разумных людей в обеих странах это осознают, но это не означает, что мы можем автоматически избежать конфликта и конфронтации, ничего не делая, нам необходимо приложить совместные усилия, чтобы не допустить реализации этого наихудшего сценария", — указал бывший посол. По его словам, нельзя просто бездействовать, "если вы будете лежать и ничего не делать, скорее всего, произойдет то, чего вы меньше всего желаете".
https://ria.ru/20231020/kitay-1903983834.html
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в мире, сша, китай, пекин, цуй тянькай, генри киссинджер
В мире, США, Китай, Пекин, Цуй Тянькай, Генри Киссинджер
В Китае рассказали об опасности конфликта с США

Экс-посол КНР в США: конфликт США и Китая будет катастрофой для мира

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 окт — РИА Новости. Конфликт США и Китая будет катастрофой для всего мира, обеим сторонам следует предпринять совместные усилия, чтобы не допустить развития такого сценария, заявил бывший посол Китая в США Цуй Тянькай.
«

"Если произойдет конфликт и противостояние между Китаем и США, являющимися крупными мировыми державами, это определенно будет иметь катастрофические последствия для мира, как и для двух стран", — заявил Цуй Тянькай, выступая на X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине.

Он отметил, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер неоднократно предупреждал, что конфликтов и конфронтации необходимо избегать.
"Я считаю, что большинство разумных людей в обеих странах это осознают, но это не означает, что мы можем автоматически избежать конфликта и конфронтации, ничего не делая, нам необходимо приложить совместные усилия, чтобы не допустить реализации этого наихудшего сценария", — указал бывший посол.
По его словам, нельзя просто бездействовать, "если вы будете лежать и ничего не делать, скорее всего, произойдет то, чего вы меньше всего желаете".
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