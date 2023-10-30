https://ria.ru/20231030/konflikt-1906061315.html

В Китае рассказали об опасности конфликта с США

В Китае рассказали об опасности конфликта с США - РИА Новости, 30.10.2023

В Китае рассказали об опасности конфликта с США

Конфликт США и Китая будет катастрофой для всего мира, обеим сторонам следует предпринять совместные усилия, чтобы не допустить развития такого сценария, заявил РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T04:09

2023-10-30T04:09

2023-10-30T08:04

в мире

сша

китай

пекин

цуй тянькай

генри киссинджер

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ПЕКИН, 30 окт — РИА Новости. Конфликт США и Китая будет катастрофой для всего мира, обеим сторонам следует предпринять совместные усилия, чтобы не допустить развития такого сценария, заявил бывший посол Китая в США Цуй Тянькай. "Если произойдет конфликт и противостояние между Китаем и США, являющимися крупными мировыми державами, это определенно будет иметь катастрофические последствия для мира, как и для двух стран", — заявил Цуй Тянькай, выступая на X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине.Он отметил, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер неоднократно предупреждал, что конфликтов и конфронтации необходимо избегать. "Я считаю, что большинство разумных людей в обеих странах это осознают, но это не означает, что мы можем автоматически избежать конфликта и конфронтации, ничего не делая, нам необходимо приложить совместные усилия, чтобы не допустить реализации этого наихудшего сценария", — указал бывший посол. По его словам, нельзя просто бездействовать, "если вы будете лежать и ничего не делать, скорее всего, произойдет то, чего вы меньше всего желаете".

https://ria.ru/20231020/kitay-1903983834.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, пекин, цуй тянькай, генри киссинджер