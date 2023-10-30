https://ria.ru/20231030/kompaniya-1906297801.html

СУЭК вошел в число лидеров корпоративной благотворительности в России

СУЭК вошел в число лидеров корпоративной благотворительности в России - РИА Новости, 30.10.2023

СУЭК вошел в число лидеров корпоративной благотворительности в России

"Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) вошла в высшую категорию А+ (Лидеры) рейтинга в области корпоративной благотворительности и социальных... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T22:07

2023-10-30T22:07

2023-10-30T22:07

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) вошла в высшую категорию А+ (Лидеры) рейтинга в области корпоративной благотворительности и социальных инвестиций – проекта "Лидеры корпоративной благотворительности", сообщает пресс-служба компании. В материале отмечается, что жюри проекта, включающее в себя ведущих российских ученых, руководителей научных и общественных организаций, ключевых экспертов в сфере устойчивого развития, также объявило о победе СУЭК в нескольких конкурсных номинациях проекта, определяющих лучшие в России социальные программы. Проект "Школа социального предпринимательства" занял первое место и стал победителем в номинации "Лучшая корпоративная программа по поддержке социальных инноваций в субъектах РФ". Благодаря этому проекту, реализуемому СУЭК уже более 10 лет, будущие или действующие социальные предприниматели получают важные для запуска и развития бизнеса знания и навыки. Программа Школы включает обучающие семинары, лекции и консультации, а также последующее экспертное сопровождение деятельности социальных предпринимателей. Выпускниками Школы стали уже более 350 человек, число реализованных ими социально-предпринимательских проектов превысило 500. Кроме того, проекты СУЭК также заняли призовые места еще в двух номинациях. Проект "Комфортная среда обитания - создаем вместе" отмечен в номинации "Лучшая корпоративная программа социальных инвестиций в территориях в контексте устойчивого развития и стратегии бизнеса" за поддержку компанией инициатив жителей, нацеленных на благоустройство и повышения комфортности жизни в регионах. Интерактивная учебно-познавательная программа "Академия карбона" стала призером в номинации "Лучшая программа, способствующая развитию образования в РФ". "Особенность всех наших социальных проектов – то, что в их создании и реализации самое непосредственное участие принимают активные и неравнодушные жители территорий. Это помогает нам отбирать действительно востребованные и актуальные проекты и воплощать их в жизнь. Мы уверены, что максимальная эффективность в создании позитивных перемен – это результат большой слаженной работы социально ответственного бизнеса, активных граждан, региональных и федеральных властей", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АО "СУЭК" Сергея Григорьева.

https://ria.ru/20231013/gran-pri-1902546157.html

https://ria.ru/20230825/krasnoyarsk-1892237632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сибирская угольная энергетическая компания