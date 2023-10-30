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Командующего корпусом морской пехоты США госпитализировали

Командующего корпусом морской пехоты США госпитализировали - РИА Новости, 30.10.2023

Командующего корпусом морской пехоты США госпитализировали

Командующий корпусом морской пехоты США генерал Эрик Смит был госпитализирован накануне, сообщается на сайте корпуса. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T23:53

2023-10-30T23:53

2023-10-30T23:53

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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Командующий корпусом морской пехоты США генерал Эрик Смит был госпитализирован накануне, сообщается на сайте корпуса. "Вечером 29 октября командующему корпусом морской пехоты генералу Эрику Смиту потребовалась неотложная медицинская помощь, и он был госпитализирован", - говорится в сообщении. Причины госпитализации при этом не раскрываются. О состоянии здоровья Смита пообещали проинформировать позднее.

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