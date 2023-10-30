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Первые три компании в новых регионах получили льготный лизинг от КМСП - РИА Новости, 30.10.2023
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10:00 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/kmsp-1905663990.html
Первые три компании в новых регионах получили льготный лизинг от КМСП
Первые три компании в новых регионах получили льготный лизинг от КМСП - РИА Новости, 30.10.2023
Первые три компании в новых регионах получили льготный лизинг от КМСП
Компания "МСП Лизинг", дочерняя структура Корпорации МСП, заключила соглашения о предоставлении льготного лизингового финансирования на общую сумму 88 миллионов РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:00
2023-10-30T10:00
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
александр исаевич
андрей белоусов
корпорация мсп
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Компания "МСП Лизинг", дочерняя структура Корпорации МСП, заключила соглашения о предоставлении льготного лизингового финансирования на общую сумму 88 миллионов рублей с первыми МСП-предприятиями новых регионов - тремя компаниями из Запорожской области, сообщает пресс-служба института развития."Программа льготного лизинга была запущена в новых регионах и в настоящее время активно реализуется. Помимо трех лизинговых соглашений на 88 миллионов рублей, на рассмотрении находится еще пять заявок от компаний из ДНР, ЛНР и Запорожской области на сумму 46 миллионов рублей", — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Он напомнил, что в настоящее время для малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, льготная лизинговая поддержка доступна по ставке 6% годовых для российского оборудования, и под 8% - для иностранного.В числе получателей льготной лизинговой поддержки в Запорожской области — предприятие по выпуску молочной продукции. Оно приобретет оборудование для модернизации производственной линии, что позволит нарастить выпуск продукции, расширить ее ассортимент и увеличить объемы реализации в розницу.В свою очередь, компания по выпуску хлебобулочных изделий, в том числе "социального" хлеба, благодаря льготному лизингу, откроет цех по производству слоеного теста и выпуску из него кондитерских изделий. С расширением производства будут созданы новые рабочие места.Еще одно предприятие, специализирующееся на производстве запчастей для железнодорожных локомотивов, трамвайных вагонов и путевого оборудования, закупит токарные обрабатывающие центры с целью расширения объема и номенклатуры продукции."Специалистами Минэкономразвития Запорожской области совместно с Корпорацией МСП была проведена работа по реализации программ мер поддержки для предприятий. В рамках стратегии развития региона стоит задача усилить экономику, помочь развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе, благодаря мерам господдержки", — приводится в сообщении КМСП комментарий и.о. министра экономического развития региона Юрия Гуськова.Льготный лизинг — составная часть поддержки, которую государство оказывает бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20231024/biznes-1903907413.html
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запорожская область
донецкая народная республика
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запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр исаевич, андрей белоусов, корпорация мсп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Александр Исаевич, Андрей Белоусов, Корпорация МСП, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

Первые три компании в новых регионах получили льготный лизинг от КМСП

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Логотип корпорации МСП
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Компания "МСП Лизинг", дочерняя структура Корпорации МСП, заключила соглашения о предоставлении льготного лизингового финансирования на общую сумму 88 миллионов рублей с первыми МСП-предприятиями новых регионов - тремя компаниями из Запорожской области, сообщает пресс-служба института развития.
"Программа льготного лизинга была запущена в новых регионах и в настоящее время активно реализуется. Помимо трех лизинговых соглашений на 88 миллионов рублей, на рассмотрении находится еще пять заявок от компаний из ДНР, ЛНР и Запорожской области на сумму 46 миллионов рублей", — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Логотип корпорации МСП
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Он напомнил, что в настоящее время для малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, льготная лизинговая поддержка доступна по ставке 6% годовых для российского оборудования, и под 8% - для иностранного.
В числе получателей льготной лизинговой поддержки в Запорожской области — предприятие по выпуску молочной продукции. Оно приобретет оборудование для модернизации производственной линии, что позволит нарастить выпуск продукции, расширить ее ассортимент и увеличить объемы реализации в розницу.
В свою очередь, компания по выпуску хлебобулочных изделий, в том числе "социального" хлеба, благодаря льготному лизингу, откроет цех по производству слоеного теста и выпуску из него кондитерских изделий. С расширением производства будут созданы новые рабочие места.
Еще одно предприятие, специализирующееся на производстве запчастей для железнодорожных локомотивов, трамвайных вагонов и путевого оборудования, закупит токарные обрабатывающие центры с целью расширения объема и номенклатуры продукции.
Логотип корпорации МСП
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"Специалистами Минэкономразвития Запорожской области совместно с Корпорацией МСП была проведена работа по реализации программ мер поддержки для предприятий. В рамках стратегии развития региона стоит задача усилить экономику, помочь развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе, благодаря мерам господдержки", — приводится в сообщении КМСП комментарий и.о. министра экономического развития региона Юрия Гуськова.
Льготный лизинг — составная часть поддержки, которую государство оказывает бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
Запорожская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАлександр ИсаевичАндрей БелоусовКорпорация МСПМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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