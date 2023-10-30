https://ria.ru/20231030/kmsp-1905663990.html

Первые три компании в новых регионах получили льготный лизинг от КМСП

Первые три компании в новых регионах получили льготный лизинг от КМСП - РИА Новости, 30.10.2023

Первые три компании в новых регионах получили льготный лизинг от КМСП

Компания "МСП Лизинг", дочерняя структура Корпорации МСП, заключила соглашения о предоставлении льготного лизингового финансирования на общую сумму 88 миллионов РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T10:00

2023-10-30T10:00

2023-10-30T10:00

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

александр исаевич

андрей белоусов

корпорация мсп

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Компания "МСП Лизинг", дочерняя структура Корпорации МСП, заключила соглашения о предоставлении льготного лизингового финансирования на общую сумму 88 миллионов рублей с первыми МСП-предприятиями новых регионов - тремя компаниями из Запорожской области, сообщает пресс-служба института развития."Программа льготного лизинга была запущена в новых регионах и в настоящее время активно реализуется. Помимо трех лизинговых соглашений на 88 миллионов рублей, на рассмотрении находится еще пять заявок от компаний из ДНР, ЛНР и Запорожской области на сумму 46 миллионов рублей", — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Он напомнил, что в настоящее время для малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, льготная лизинговая поддержка доступна по ставке 6% годовых для российского оборудования, и под 8% - для иностранного.В числе получателей льготной лизинговой поддержки в Запорожской области — предприятие по выпуску молочной продукции. Оно приобретет оборудование для модернизации производственной линии, что позволит нарастить выпуск продукции, расширить ее ассортимент и увеличить объемы реализации в розницу.В свою очередь, компания по выпуску хлебобулочных изделий, в том числе "социального" хлеба, благодаря льготному лизингу, откроет цех по производству слоеного теста и выпуску из него кондитерских изделий. С расширением производства будут созданы новые рабочие места.Еще одно предприятие, специализирующееся на производстве запчастей для железнодорожных локомотивов, трамвайных вагонов и путевого оборудования, закупит токарные обрабатывающие центры с целью расширения объема и номенклатуры продукции."Специалистами Минэкономразвития Запорожской области совместно с Корпорацией МСП была проведена работа по реализации программ мер поддержки для предприятий. В рамках стратегии развития региона стоит задача усилить экономику, помочь развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе, благодаря мерам господдержки", — приводится в сообщении КМСП комментарий и.о. министра экономического развития региона Юрия Гуськова.Льготный лизинг — составная часть поддержки, которую государство оказывает бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20231024/biznes-1903907413.html

https://ria.ru/20231025/biznes-1904952185.html

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр исаевич, андрей белоусов, корпорация мсп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)