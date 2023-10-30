https://ria.ru/20231030/kitay-1906069085.html
В Китае призвали не строить безопасность на незащищенности других
В Китае призвали не строить безопасность на незащищенности других - РИА Новости, 30.10.2023
В Китае призвали не строить безопасность на незащищенности других
Китай считает неприемлемым навязывать свою волю другим или строить свою безопасность на незащищенности других, заявил в понедельник заместитель председателя... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T06:41
2023-10-30T06:41
2023-10-30T06:41
в мире
китай
чжан юся
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Китай считает неприемлемым навязывать свою волю другим или строить свою безопасность на незащищенности других, заявил в понедельник заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся. "Китай выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, за уважение коренных интересов и основных озабоченностей друг друга, за уважение пути развития и социальной системы, независимо выбранных народом каждой страны", - заявил Чжан Юся на церемонии открытии Сяншаньского форума по вопросам безопасности. Он подчеркнул необходимость учитывать и воспринимать всерьез законные интересы в области безопасности каждой страны. "Нельзя навязывать свою волю другим, нельзя ставить свои интересы выше интересов других, нельзя строить свою безопасность на незащищенности других, нельзя намеренно провоцировать другие страны по важным и чувствительным вопросам", - указал он.
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в мире, китай, чжан юся
В Китае призвали не строить безопасность на незащищенности других
ЦВС КНР: строить свою безопасность на незащищенности других неприемлемо
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Китай считает неприемлемым навязывать свою волю другим или строить свою безопасность на незащищенности других, заявил в понедельник заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся.
«
"Китай выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, за уважение коренных интересов и основных озабоченностей друг друга, за уважение пути развития и социальной системы, независимо выбранных народом каждой страны", - заявил Чжан Юся на церемонии открытии Сяншаньского форума по вопросам безопасности.
Он подчеркнул необходимость учитывать и воспринимать всерьез законные интересы в области безопасности каждой страны.
"Нельзя навязывать свою волю другим, нельзя ставить свои интересы выше интересов других, нельзя строить свою безопасность на незащищенности других, нельзя намеренно провоцировать другие страны по важным и чувствительным вопросам", - указал он.
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