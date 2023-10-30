https://ria.ru/20231030/kitay-1906069085.html

В Китае призвали не строить безопасность на незащищенности других

В Китае призвали не строить безопасность на незащищенности других - РИА Новости, 30.10.2023

В Китае призвали не строить безопасность на незащищенности других

Китай считает неприемлемым навязывать свою волю другим или строить свою безопасность на незащищенности других, заявил в понедельник заместитель председателя... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T06:41

2023-10-30T06:41

2023-10-30T06:41

в мире

китай

чжан юся

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805983243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2dd5dabd129e14877ff0077a180548bd.jpg

ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Китай считает неприемлемым навязывать свою волю другим или строить свою безопасность на незащищенности других, заявил в понедельник заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся. "Китай выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, за уважение коренных интересов и основных озабоченностей друг друга, за уважение пути развития и социальной системы, независимо выбранных народом каждой страны", - заявил Чжан Юся на церемонии открытии Сяншаньского форума по вопросам безопасности. Он подчеркнул необходимость учитывать и воспринимать всерьез законные интересы в области безопасности каждой страны. "Нельзя навязывать свою волю другим, нельзя ставить свои интересы выше интересов других, нельзя строить свою безопасность на незащищенности других, нельзя намеренно провоцировать другие страны по важным и чувствительным вопросам", - указал он.

https://ria.ru/20231030/krizisy-1906068483.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, чжан юся