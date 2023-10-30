https://ria.ru/20231030/kitay-1906064033.html
В Китае призвали держать региональные конфликты под контролем
В Китае призвали держать региональные конфликты под контролем - РИА Новости, 30.10.2023
В Китае призвали держать региональные конфликты под контролем
Необходимо проявлять большую бдительность в отношении искусственного обострения противоречий и не допускать выхода региональных конфликтов из-под контроля,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T05:15
2023-10-30T05:15
2023-10-30T05:15
в мире
китай
пекин
чжан юся
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Необходимо проявлять большую бдительность в отношении искусственного обострения противоречий и не допускать выхода региональных конфликтов из-под контроля, заявил в понедельник заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся. "Некоторые страны намеренно создают хаос и нестабильность, вмешиваются в региональные дела и во внутренние дела других стран, а также провоцируют цветные революции", - заявил Чжан Юся на церемонии открытии Сяншаньского форума по вопросам безопасности. По его словам, куда бы они ни протянули руки, покоя там не будет. "Мы должны проявлять большую бдительность в отношении искусственного обострения противоречий и раздувания конфронтации, а также избегать стратегических ошибок. Главным приоритетом является предотвращение выхода региональных конфликтов из-под контроля", - указал он. Десятый Сяншаньский форум проходит в Пекине 29-31 октября. Первый Сяншаньский форум прошёл в 2006 году, его организаторами выступают Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований, в нем традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.
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в мире, китай, пекин, чжан юся, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, Пекин, Чжан Юся, Народно-освободительная армия Китая
В Китае призвали держать региональные конфликты под контролем
ЦВС КНР: необходимо избегать выхода региональных конфликтов из-под контроля