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В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 30.10.2023
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04:43 30.10.2023 (обновлено: 04:53 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/kitay-1906062193.html
В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с Россией
В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 30.10.2023
В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с Россией
Пекин продолжит углублять стратегическое сотрудничество и координацию с Вооруженными силами России, заявил заместитель председателя Центрального военного совета РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T04:43
2023-10-30T04:53
в мире
китай
россия
пекин
чжан юся
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 30 окт — РИА Новости. Пекин продолжит углублять стратегическое сотрудничество и координацию с Вооруженными силами России, заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на церемонии открытии Сяншаньского форума по вопросам безопасности."Мы продолжим углублять стратегическое сотрудничество и стратегическую координацию между Вооруженными силами Китая и России", — отметил Чжан.Десятый Сяншаньский форум пройдет в Пекине 29-31 октября. Организаторами мероприятия выступают Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований. В форуме традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.
https://ria.ru/20231030/shoygu-1906058332.html
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в мире, китай, россия, пекин, чжан юся, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, Россия, Пекин, Чжан Юся, Народно-освободительная армия Китая
В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с Россией

В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с ВС России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЕКИН, 30 окт — РИА Новости. Пекин продолжит углублять стратегическое сотрудничество и координацию с Вооруженными силами России, заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на церемонии открытии Сяншаньского форума по вопросам безопасности.
"Мы продолжим углублять стратегическое сотрудничество и стратегическую координацию между Вооруженными силами Китая и России", — отметил Чжан.
Десятый Сяншаньский форум пройдет в Пекине 29-31 октября.
Организаторами мероприятия выступают Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований. В форуме традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом
03:16
 
В миреКитайРоссияПекинЧжан ЮсяНародно-освободительная армия Китая
 
 
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