https://ria.ru/20231030/kitay-1906062193.html

В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с Россией

В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 30.10.2023

В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с Россией

Пекин продолжит углублять стратегическое сотрудничество и координацию с Вооруженными силами России, заявил заместитель председателя Центрального военного совета РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T04:43

2023-10-30T04:43

2023-10-30T04:53

в мире

китай

россия

пекин

чжан юся

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 30 окт — РИА Новости. Пекин продолжит углублять стратегическое сотрудничество и координацию с Вооруженными силами России, заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на церемонии открытии Сяншаньского форума по вопросам безопасности."Мы продолжим углублять стратегическое сотрудничество и стратегическую координацию между Вооруженными силами Китая и России", — отметил Чжан.Десятый Сяншаньский форум пройдет в Пекине 29-31 октября. Организаторами мероприятия выступают Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований. В форуме традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.

https://ria.ru/20231030/shoygu-1906058332.html

китай

россия

пекин

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в мире, китай, россия, пекин, чжан юся, народно-освободительная армия китая