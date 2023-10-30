https://ria.ru/20231030/kitay-1906062193.html
В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с Россией
В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 30.10.2023
В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с Россией
Пекин продолжит углублять стратегическое сотрудничество и координацию с Вооруженными силами России, заявил заместитель председателя Центрального военного совета РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T04:43
2023-10-30T04:43
2023-10-30T04:53
в мире
китай
россия
пекин
чжан юся
народно-освободительная армия китая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
ПЕКИН, 30 окт — РИА Новости. Пекин продолжит углублять стратегическое сотрудничество и координацию с Вооруженными силами России, заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на церемонии открытии Сяншаньского форума по вопросам безопасности."Мы продолжим углублять стратегическое сотрудничество и стратегическую координацию между Вооруженными силами Китая и России", — отметил Чжан.Десятый Сяншаньский форум пройдет в Пекине 29-31 октября. Организаторами мероприятия выступают Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований. В форуме традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.
https://ria.ru/20231030/shoygu-1906058332.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, пекин, чжан юся, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, Россия, Пекин, Чжан Юся, Народно-освободительная армия Китая
В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с Россией
В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с ВС России