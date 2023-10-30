https://ria.ru/20231030/kitay-1906061628.html

В Китае рассказали о требованиях США к союзникам

В Китае рассказали о требованиях США к союзникам - РИА Новости, 30.10.2023

В Китае рассказали о требованиях США к союзникам

США, исходя из своих собственных стратегических потребностей или своего понимания мира, часто требуют от союзников выбирать ту или иную сторону, это происходит... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T04:17

2023-10-30T04:17

2023-10-30T04:17

в мире

китай

пекин

сша

цуй тянькай

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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. США, исходя из своих собственных стратегических потребностей или своего понимания мира, часто требуют от союзников выбирать ту или иную сторону, это происходит и сейчас, но многим странам это не нравится, заявил бывший посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай. "США, исходя из своих собственных стратегических потребностей или своего понимания мира, часто требуют от своих союзников проводить ту же политику, что и они, но я надеюсь, что их союзники также смогут выносить суждения и принимать меры, основанные на их собственных долгосрочных национальных интересах", - заявил Цуй Тянькай, выступая на X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине. Он отметил, что "сейчас на международной арене вновь раздается призыв о необходимости выбирать сторону, и многим странам это не очень нравится, но, возможно, есть несколько стран, которые делают это автоматически". По его словам, если все страны выберут одну и ту же сторону - сторону общих интересов человечества, - то это будет выбором правильной стороны истории. "Конечно, в конечном итоге каждая страна должна сделать свой выбор в этом вопросе, в том числе и союзники США", - указал он. Форум проходит в Пекине 29-31 октября. Первый Сяншаньский форум прошел в 2006 году, его организаторами выступают Академия военных наук Народно-освободительной армии Китая и Китайский институт международных стратегических исследований. В нем традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.

https://ria.ru/20231030/konflikt-1906061315.html

китай

пекин

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в мире, китай, пекин, сша, цуй тянькай