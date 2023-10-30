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В Китае рассказали о требованиях США к союзникам - РИА Новости, 30.10.2023
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04:17 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/kitay-1906061628.html
В Китае рассказали о требованиях США к союзникам
В Китае рассказали о требованиях США к союзникам - РИА Новости, 30.10.2023
В Китае рассказали о требованиях США к союзникам
США, исходя из своих собственных стратегических потребностей или своего понимания мира, часто требуют от союзников выбирать ту или иную сторону, это происходит... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T04:17
2023-10-30T04:17
в мире
китай
пекин
сша
цуй тянькай
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. США, исходя из своих собственных стратегических потребностей или своего понимания мира, часто требуют от союзников выбирать ту или иную сторону, это происходит и сейчас, но многим странам это не нравится, заявил бывший посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай. "США, исходя из своих собственных стратегических потребностей или своего понимания мира, часто требуют от своих союзников проводить ту же политику, что и они, но я надеюсь, что их союзники также смогут выносить суждения и принимать меры, основанные на их собственных долгосрочных национальных интересах", - заявил Цуй Тянькай, выступая на X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине. Он отметил, что "сейчас на международной арене вновь раздается призыв о необходимости выбирать сторону, и многим странам это не очень нравится, но, возможно, есть несколько стран, которые делают это автоматически". По его словам, если все страны выберут одну и ту же сторону - сторону общих интересов человечества, - то это будет выбором правильной стороны истории. "Конечно, в конечном итоге каждая страна должна сделать свой выбор в этом вопросе, в том числе и союзники США", - указал он. Форум проходит в Пекине 29-31 октября. Первый Сяншаньский форум прошел в 2006 году, его организаторами выступают Академия военных наук Народно-освободительной армии Китая и Китайский институт международных стратегических исследований. В нем традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.
https://ria.ru/20231030/konflikt-1906061315.html
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в мире, китай, пекин, сша, цуй тянькай
В мире, Китай, Пекин, США, Цуй Тянькай
В Китае рассказали о требованиях США к союзникам

Экс-посол КНР: США требуют от союзников выбрать сторону, многим это не нравится

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. США, исходя из своих собственных стратегических потребностей или своего понимания мира, часто требуют от союзников выбирать ту или иную сторону, это происходит и сейчас, но многим странам это не нравится, заявил бывший посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай.
«
"США, исходя из своих собственных стратегических потребностей или своего понимания мира, часто требуют от своих союзников проводить ту же политику, что и они, но я надеюсь, что их союзники также смогут выносить суждения и принимать меры, основанные на их собственных долгосрочных национальных интересах", - заявил Цуй Тянькай, выступая на X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине.
Он отметил, что "сейчас на международной арене вновь раздается призыв о необходимости выбирать сторону, и многим странам это не очень нравится, но, возможно, есть несколько стран, которые делают это автоматически".
По его словам, если все страны выберут одну и ту же сторону - сторону общих интересов человечества, - то это будет выбором правильной стороны истории.
"Конечно, в конечном итоге каждая страна должна сделать свой выбор в этом вопросе, в том числе и союзники США", - указал он.
Форум проходит в Пекине 29-31 октября. Первый Сяншаньский форум прошел в 2006 году, его организаторами выступают Академия военных наук Народно-освободительной армии Китая и Китайский институт международных стратегических исследований. В нем традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.
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