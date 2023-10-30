https://ria.ru/20231030/khamas-1906262560.html

ХАМАС заявило о боях с израильской армией на северо-западе Газы

ХАМАС заявило о боях с израильской армией на северо-западе Газы - РИА Новости, 30.10.2023

ХАМАС заявило о боях с израильской армией на северо-западе Газы

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что ведут бои с израильскими военными на северо-западе сектора Газа. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T18:25

2023-10-30T18:25

2023-10-30T19:32

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

оон

палестина

тель-авив

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902750996_0:191:3071:1919_1920x0_80_0_0_17c9a49252f0a6aa8a764c27aa75cbb8.jpg

КАИР, 30 окт — РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что ведут бои с израильскими военными на северо-западе сектора Газа."Бойцы "Аль-Кассам" в эти минуты ведут вооруженные бои с силами противника (Армией обороны Израиля. — Прим. ред.) с применением автоматов и (противотанковых. — Прим. ред.) снарядов Al Yasin-105 на северо-западе Газы", — сообщили в палестинском движении.Двадцать восьмого октября руководство Израиля объявило о начале следующего этапа военных действий в секторе Газа. Подчеркивалось, что о полномасштабном наземном наступлении речи не идет. При этом представители ЦАХАЛ ежедневно отчитываются о расширении наземных операций и рейдов на территории анклава с привлечением бронетанковых и инженерных войск, а также артиллерии.Основными целями наземной операции в Тель-Авиве называют ликвидацию военной и политической инфраструктуры ХАМАС и освобождение заложников, число которых, по данным ЦАХАЛ, выросло до 239.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения ("Бригады "Аль-Кассам") объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян, свыше пяти тысяч пострадали.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html

израиль

палестина

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, оон, палестина, тель-авив