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ХАМАС заявило о боях с израильской армией на северо-западе Газы - РИА Новости, 30.10.2023
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18:25 30.10.2023 (обновлено: 19:32 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/khamas-1906262560.html
ХАМАС заявило о боях с израильской армией на северо-западе Газы
ХАМАС заявило о боях с израильской армией на северо-западе Газы - РИА Новости, 30.10.2023
ХАМАС заявило о боях с израильской армией на северо-западе Газы
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что ведут бои с израильскими военными на северо-западе сектора Газа. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T18:25
2023-10-30T19:32
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
оон
палестина
тель-авив
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КАИР, 30 окт — РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что ведут бои с израильскими военными на северо-западе сектора Газа.&quot;Бойцы &quot;Аль-Кассам&quot; в эти минуты ведут вооруженные бои с силами противника (Армией обороны Израиля. — Прим. ред.) с применением автоматов и (противотанковых. — Прим. ред.) снарядов Al Yasin-105 на северо-западе Газы&quot;, — сообщили в палестинском движении.Двадцать восьмого октября руководство Израиля объявило о начале следующего этапа военных действий в секторе Газа. Подчеркивалось, что о полномасштабном наземном наступлении речи не идет. При этом представители ЦАХАЛ ежедневно отчитываются о расширении наземных операций и рейдов на территории анклава с привлечением бронетанковых и инженерных войск, а также артиллерии.Основными целями наземной операции в Тель-Авиве называют ликвидацию военной и политической инфраструктуры ХАМАС и освобождение заложников, число которых, по данным ЦАХАЛ, выросло до 239.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения ("Бригады "Аль-Кассам") объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян, свыше пяти тысяч пострадали.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, оон, палестина, тель-авив
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ООН, Палестина, Тель-Авив
ХАМАС заявило о боях с израильской армией на северо-западе Газы

Военное крыло ХАМАС заявило о боях с израильскими военными на северо-западе Газы

© AP Photo / Ariel SchalitКолонна израильских БТР направляется к границе с сектором Газа
Колонна израильских БТР направляется к границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Колонна израильских БТР направляется к границе с сектором Газа
Читать ria.ru в
КАИР, 30 окт — РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что ведут бои с израильскими военными на северо-западе сектора Газа.
«

"Бойцы "Аль-Кассам" в эти минуты ведут вооруженные бои с силами противника (Армией обороны Израиля. — Прим. ред.) с применением автоматов и (противотанковых. — Прим. ред.) снарядов Al Yasin-105 на северо-западе Газы", — сообщили в палестинском движении.

Двадцать восьмого октября руководство Израиля объявило о начале следующего этапа военных действий в секторе Газа. Подчеркивалось, что о полномасштабном наземном наступлении речи не идет. При этом представители ЦАХАЛ ежедневно отчитываются о расширении наземных операций и рейдов на территории анклава с привлечением бронетанковых и инженерных войск, а также артиллерии.
Основными целями наземной операции в Тель-Авиве называют ликвидацию военной и политической инфраструктуры ХАМАС и освобождение заложников, число которых, по данным ЦАХАЛ, выросло до 239.
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Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения ("Бригады "Аль-Кассам") объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян, свыше пяти тысяч пострадали.
 
В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильООНПалестинаТель-Авив
 
 
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