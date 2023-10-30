https://ria.ru/20231030/khamas-1906247691.html

Нетаньяху назвал видео ХАМАС с заложницами психологической пропагандой

Нетаньяху назвал видео ХАМАС с заложницами психологической пропагандой - РИА Новости, 30.10.2023

Нетаньяху назвал видео ХАМАС с заложницами психологической пропагандой

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "жестокой психологической пропагандой" видео с тремя израильскими заложницами, которые требуют своего освобождения. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T17:30

2023-10-30T17:30

2023-10-30T17:40

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "жестокой психологической пропагандой" видео с тремя израильскими заложницами, которые требуют своего освобождения."Я обращаюсь к Елене Трупановой, Даниэль Алони и Римон Киршт, которые были похищены ХАМАС, совершающим военные преступления. Я обнимаю вас. Наши сердца сочувствуют вам и другим похищенным. Мы делаем все, чтобы вернуть всех похищенных и пропавших без вести людей домой", - приводит канцелярия премьера заявление Нетаньяху.Ранее в понедельник движение ХАМАС опубликовало видео с тремя израильскими заложницами, которые обвиняют премьера и власти Израиля в трагедии 7 октября и требуют своего освобождения в обмен на освобождение палестинских заключенных.

https://ria.ru/20231030/netanyakhu-1906123576.html

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Кирилл Волков

хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, биньямин нетаньяху