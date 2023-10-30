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Нетаньяху назвал видео ХАМАС с заложницами психологической пропагандой - РИА Новости, 30.10.2023
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17:30 30.10.2023 (обновлено: 17:40 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/khamas-1906247691.html
Нетаньяху назвал видео ХАМАС с заложницами психологической пропагандой
Нетаньяху назвал видео ХАМАС с заложницами психологической пропагандой - РИА Новости, 30.10.2023
Нетаньяху назвал видео ХАМАС с заложницами психологической пропагандой
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "жестокой психологической пропагандой" видео с тремя израильскими заложницами, которые требуют своего освобождения. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:30
2023-10-30T17:40
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "жестокой психологической пропагандой" видео с тремя израильскими заложницами, которые требуют своего освобождения."Я обращаюсь к Елене Трупановой, Даниэль Алони и Римон Киршт, которые были похищены ХАМАС, совершающим военные преступления. Я обнимаю вас. Наши сердца сочувствуют вам и другим похищенным. Мы делаем все, чтобы вернуть всех похищенных и пропавших без вести людей домой", - приводит канцелярия премьера заявление Нетаньяху.Ранее в понедельник движение ХАМАС опубликовало видео с тремя израильскими заложницами, которые обвиняют премьера и власти Израиля в трагедии 7 октября и требуют своего освобождения в обмен на освобождение палестинских заключенных.
https://ria.ru/20231030/netanyakhu-1906123576.html
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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, биньямин нетаньяху
ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху назвал видео ХАМАС с заложницами психологической пропагандой

Нетаньяху назвал видео ХАМАС с израильскими заложницами жестокой пропагандой

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "жестокой психологической пропагандой" видео с тремя израильскими заложницами, которые требуют своего освобождения.
"Я обращаюсь к Елене Трупановой, Даниэль Алони и Римон Киршт, которые были похищены ХАМАС, совершающим военные преступления. Я обнимаю вас. Наши сердца сочувствуют вам и другим похищенным. Мы делаем все, чтобы вернуть всех похищенных и пропавших без вести людей домой", - приводит канцелярия премьера заявление Нетаньяху.
Ранее в понедельник движение ХАМАС опубликовало видео с тремя израильскими заложницами, которые обвиняют премьера и власти Израиля в трагедии 7 октября и требуют своего освобождения в обмен на освобождение палестинских заключенных.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
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ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
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