https://ria.ru/20231030/khamas-1906247691.html
Нетаньяху назвал видео ХАМАС с заложницами психологической пропагандой
Нетаньяху назвал видео ХАМАС с заложницами психологической пропагандой - РИА Новости, 30.10.2023
Нетаньяху назвал видео ХАМАС с заложницами психологической пропагандой
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "жестокой психологической пропагандой" видео с тремя израильскими заложницами, которые требуют своего освобождения. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:30
2023-10-30T17:30
2023-10-30T17:40
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879929795_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_33e3aa1e32c67009c2e1354fd86e756c.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "жестокой психологической пропагандой" видео с тремя израильскими заложницами, которые требуют своего освобождения."Я обращаюсь к Елене Трупановой, Даниэль Алони и Римон Киршт, которые были похищены ХАМАС, совершающим военные преступления. Я обнимаю вас. Наши сердца сочувствуют вам и другим похищенным. Мы делаем все, чтобы вернуть всех похищенных и пропавших без вести людей домой", - приводит канцелярия премьера заявление Нетаньяху.Ранее в понедельник движение ХАМАС опубликовало видео с тремя израильскими заложницами, которые обвиняют премьера и власти Израиля в трагедии 7 октября и требуют своего освобождения в обмен на освобождение палестинских заключенных.
https://ria.ru/20231030/netanyakhu-1906123576.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879929795_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_900bdd9f0d51f76853b06674563dcad8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, биньямин нетаньяху
ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху назвал видео ХАМАС с заложницами психологической пропагандой
Нетаньяху назвал видео ХАМАС с израильскими заложницами жестокой пропагандой