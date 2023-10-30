https://ria.ru/20231030/khamas-1906215704.html

ХАМАС опубликовало кадры с заложницами, обвиняющими Нетаньяху в трагедии

ХАМАС опубликовало кадры с заложницами, обвиняющими Нетаньяху в трагедии - РИА Новости, 30.10.2023

ХАМАС опубликовало кадры с заложницами, обвиняющими Нетаньяху в трагедии

Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с тремя израильскими заложницами, которые обвиняют премьер-министра Биньямина Нетаньяху и власти Израиля в... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T16:24

2023-10-30T16:24

2023-10-30T19:36

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биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с тремя израильскими заложницами, которые обвиняют премьер-министра Биньямина Нетаньяху и власти Израиля в произошедшей 7 октября трагедии.На кадрах запечатлены три женщины, которые оказались среди похищенных с юга Израиля в день атаки 7 октября. Одна из них рассказала, что находится в плену 23 дня. В подтверждение своих слов она назвала дату пресс-конференции Нетаньяху, которая состоялась 28 октября. Видео было записано на следующий день.Заложница обвинила руководство Израиля в том, что в день нападения ХАМАС никто не пришел их спасти. Она также призвала объявить о прекращении огня, чтобы организовать обмен пленными."Освободи нас сейчас, освободи их граждан, освободи их заключенных, освободи нас — освободи всех нас, дай нам вернуться к нашим семьям, сейчас!" — кричит женщина.Позднее Нетаньяху прокомментировал опубликованную видеозапись, назвав ее "жесткой психологической пропагандой"."Я обращаюсь к Елене Трупановой, Даниэль Алони и Римон Киршт, которые были похищены ХАМАС, совершающим военные преступления. Я обнимаю вас. Наши сердца сочувствуют вам и другим похищенным. Мы делаем все, чтобы вернуть всех похищенных и пропавших без вести людей домой", — приводит канцелярия премьера его заявление.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян, свыше пяти тысяч пострадали.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году