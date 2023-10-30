https://ria.ru/20231030/khamas-1906174190.html

ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из командующих ВМС ХАМАС

ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из командующих ВМС ХАМАС - РИА Новости, 30.10.2023

ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из командующих ВМС ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в понедельник ликвидировала одного из командиров ВМС ХАМАС, командира противотанкового ракетного подразделения и еще... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:49

2023-10-30T14:49

2023-10-30T15:16

израиль

в мире

восточный иерусалим

мухаммад сафади

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в понедельник ликвидировала одного из командиров ВМС ХАМАС, командира противотанкового ракетного подразделения и еще ряд высокопоставленных представителей движения в секторе Газа."По данным разведки ЦАХАЛ и службы безопасности Израиля, силы ЦАХАЛ за последние несколько часов убили четверых важных членов ХАМАС. В числе убитых членов были Джамил Баба, командир ВМС ХАМАС в Центральной бригаде, Мухаммад Сафади, командир противотанкового ракетного подразделения в батальоне "Туффах", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Также армия Израиля заявила о ликвидации еще одного бойца ХАМАС из противотанкового подразделения и высокопоставленного члена движения из производственного подразделения.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

израиль

восточный иерусалим

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израиль, в мире, восточный иерусалим, мухаммад сафади, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году