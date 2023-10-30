https://ria.ru/20231030/kavkaz-1906130486.html

В РСТ оценили обстановку на кавказских курортах

В РСТ оценили обстановку на кавказских курортах - РИА Новости, 30.10.2023

В РСТ оценили обстановку на кавказских курортах

Обстановка на кавказских курортах остается спокойной, аннуляций забронированных туров нет, все организованные туристы, не улетевшие вчера из Махачкалы,... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:23

2023-10-30T12:23

2023-10-30T12:23

туризм

новости - туризм

махачкала

северный кавказ

тель-авив

российский союз туриндустрии (рст)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Обстановка на кавказских курортах остается спокойной, аннуляций забронированных туров нет, все организованные туристы, не улетевшие вчера из Махачкалы, размещены в гостиницах или отправлены домой через соседние аэропорты, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. Росавиация в связи со стабилизацией ситуации в аэропорту Махачкалы после беспорядков сократила период временного закрытия авиаузла для приема самолетов, предварительно, до 31 октября. "Обстановка на кавказских курортах остается спокойной. Все организованные туристы, не улетевшие вчера из Махачкалы из-за событий в аэропорту, размещены в гостиницах или отправлены домой через соседние аэропорты. Информации об аннуляции забронированных туров пока нет", - рассказали в союзе. По словам председателя регионального союза туриндустрии СКФО, гендиректора компании "Магтур" Умара Айдинова, слова которого привели в сообщении, загрузка на всех курортах Северного Кавказа сейчас высокая. "Было очень активное раннее бронирование осенних туров. Больше всего в Кавминводах, причем переполнены не столько санатории, сколько отели. Много туристов в Карачаево-Черкесии, на Домбае. На курортах Дагестана, во Владикавказе практически нет мест", - сказал эксперт. В РСТ отметили, что Дагестан уже несколько лет подряд выступает одним из лидеров по приросту внутреннего турпотока. За 9 месяцев этого года турпоток туда составил 1,3 миллиона человек, что на 10% больше в годовом выражении. Направление удачно сочетает экскурсии и пляжный отдых. По экспертным данным туроператоров, на Дагестан приходится 80% всех заявок из числа курортов Северного Кавказа.

https://ria.ru/20231030/reys-1906073125.html

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Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы 2023-10-30T12:23 true PT0M11S

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новости - туризм, махачкала, северный кавказ, тель-авив, российский союз туриндустрии (рст), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), беспорядки в аэропорту махачкалы