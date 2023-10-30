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В Черном море поразили два безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 30.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:21 30.10.2023 (обновлено: 05:32 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/katera-1906064292.html
В Черном море поразили два безэкипажных катера ВСУ
В Черном море поразили два безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 30.10.2023
В Черном море поразили два безэкипажных катера ВСУ
В Черном море засекли два украинских безэкипажных катера, по району обнаружения нанесли огневое поражение, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T05:21
2023-10-30T05:32
специальная военная операция на украине
черное море
россия
украина
происшествия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Черном море засекли два украинских безэкипажных катера, по району обнаружения нанесли огневое поражение, сообщили в Минобороны."Тридцатого октября около 4.00 мск в акватории Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение", — заявили в ведомстве.Как уточнили в Минобороны, на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231030/trevoga-1906064193.html
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черное море, россия, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Украина, Происшествия
В Черном море поразили два безэкипажных катера ВСУ

МО: в Черном море обнаружили и поразили два безэкипажных катера ВСУ

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Корабли Черноморского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Черном море засекли два украинских безэкипажных катера, по району обнаружения нанесли огневое поражение, сообщили в Минобороны.
"Тридцатого октября около 4.00 мск в акватории Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение", — заявили в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
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