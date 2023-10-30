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В Черном море поразили два безэкипажных катера ВСУ
В Черном море поразили два безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 30.10.2023
В Черном море поразили два безэкипажных катера ВСУ
В Черном море засекли два украинских безэкипажных катера, по району обнаружения нанесли огневое поражение, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T05:21
2023-10-30T05:21
2023-10-30T05:32
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Черном море засекли два украинских безэкипажных катера, по району обнаружения нанесли огневое поражение, сообщили в Минобороны."Тридцатого октября около 4.00 мск в акватории Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение", — заявили в ведомстве.Как уточнили в Минобороны, на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
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черное море, россия, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Украина, Происшествия
В Черном море поразили два безэкипажных катера ВСУ
МО: в Черном море обнаружили и поразили два безэкипажных катера ВСУ
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Черном море засекли два украинских безэкипажных катера, по району обнаружения нанесли огневое поражение, сообщили в Минобороны.
"Тридцатого октября около 4.00 мск в акватории Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение", — заявили в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
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