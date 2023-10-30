https://ria.ru/20231030/katastrofa-1906068164.html
"Приближаемся". В Германии предрекли катастрофу из-за критикующих Россию
"Приближаемся". В Германии предрекли катастрофу из-за критикующих Россию - РИА Новости, 30.10.2023
"Приближаемся". В Германии предрекли катастрофу из-за критикующих Россию
Критикующие Россию люди продолжат выдвигать свои обвинения даже после апокалипсиса, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T06:33
2023-10-30T06:33
2023-10-30T10:10
в мире
россия
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906091936_0:264:3006:1955_1920x0_80_0_0_12fe524af09aab494abbfceb2fb180c3.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Критикующие Россию люди продолжат выдвигать свои обвинения даже после апокалипсиса, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Когда все закончится и мир разрушится, преступники в своих ядерных бункерах по-прежнему будут обвинять Россию", — заявил он.По его мнению, человечество "стремительно приближается к концу цивилизации в том виде, в каком мы ее знаем".Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке рискует обернуться Армагеддоном из-за решений президента США Джо Байдена.
https://ria.ru/20230523/f-16-1873603172.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906091936_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_e9aeb31d2dc651596b4610fa1882de1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия
"Приближаемся". В Германии предрекли катастрофу из-за критикующих Россию
Немецкий предприниматель Дотком: человечество приближается к концу цивилизации