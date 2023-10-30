Рейтинг@Mail.ru
"Приближаемся". В Германии предрекли катастрофу из-за критикующих Россию - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:33 30.10.2023 (обновлено: 10:10 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/katastrofa-1906068164.html
"Приближаемся". В Германии предрекли катастрофу из-за критикующих Россию
"Приближаемся". В Германии предрекли катастрофу из-за критикующих Россию - РИА Новости, 30.10.2023
"Приближаемся". В Германии предрекли катастрофу из-за критикующих Россию
Критикующие Россию люди продолжат выдвигать свои обвинения даже после апокалипсиса, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T06:33
2023-10-30T10:10
в мире
россия
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906091936_0:264:3006:1955_1920x0_80_0_0_12fe524af09aab494abbfceb2fb180c3.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Критикующие Россию люди продолжат выдвигать свои обвинения даже после апокалипсиса, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Когда все закончится и мир разрушится, преступники в своих ядерных бункерах по-прежнему будут обвинять Россию", — заявил он.По его мнению, человечество "стремительно приближается к концу цивилизации в том виде, в каком мы ее знаем".Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке рискует обернуться Армагеддоном из-за решений президента США Джо Байдена.
https://ria.ru/20230523/f-16-1873603172.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906091936_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_e9aeb31d2dc651596b4610fa1882de1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия
В мире, Россия, Германия
"Приближаемся". В Германии предрекли катастрофу из-за критикующих Россию

Немецкий предприниматель Дотком: человечество приближается к концу цивилизации

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабочие в необорудованном помещении
Рабочие в необорудованном помещении - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Рабочие в необорудованном помещении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Критикующие Россию люди продолжат выдвигать свои обвинения даже после апокалипсиса, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
«
"Когда все закончится и мир разрушится, преступники в своих ядерных бункерах по-прежнему будут обвинять Россию", — заявил он.
По его мнению, человечество "стремительно приближается к концу цивилизации в том виде, в каком мы ее знаем".
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке рискует обернуться Армагеддоном из-за решений президента США Джо Байдена.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Медведев увидел угрозу ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия Украине
23 мая, 13:31
 
В миреРоссияГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала