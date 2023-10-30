https://ria.ru/20231030/katastrofa-1906068164.html

"Приближаемся". В Германии предрекли катастрофу из-за критикующих Россию

"Приближаемся". В Германии предрекли катастрофу из-за критикующих Россию - РИА Новости, 30.10.2023

"Приближаемся". В Германии предрекли катастрофу из-за критикующих Россию

Критикующие Россию люди продолжат выдвигать свои обвинения даже после апокалипсиса, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T06:33

2023-10-30T06:33

2023-10-30T10:10

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россия

германия

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Критикующие Россию люди продолжат выдвигать свои обвинения даже после апокалипсиса, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Когда все закончится и мир разрушится, преступники в своих ядерных бункерах по-прежнему будут обвинять Россию", — заявил он.По его мнению, человечество "стремительно приближается к концу цивилизации в том виде, в каком мы ее знаем".Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке рискует обернуться Армагеддоном из-за решений президента США Джо Байдена.

https://ria.ru/20230523/f-16-1873603172.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, германия