https://ria.ru/20231030/kanada-1906205656.html

В Канаде могут обнародовать список скрывающихся в стране нацистов

В Канаде могут обнародовать список скрывающихся в стране нацистов - РИА Новости, 30.10.2023

В Канаде могут обнародовать список скрывающихся в стране нацистов

После скандала с чествованием в парламенте украинского эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько) в Канаде задумались о публикации списка предполагаемых нацистов,... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:57

2023-10-30T15:57

2023-10-30T16:24

в мире

канада

украина

ярослав хунка

владимир зеленский

джастин трюдо

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. После скандала с чествованием в парламенте украинского эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько) в Канаде задумались о публикации списка предполагаемых нацистов, скрывающихся от правосудия, пишет The New York Times."В секретном отчете перечислены 883 возможных нацистских военных преступника, нашедших убежище в стране после Второй мировой войны. Многие считают, что доклад дает представление о том, что конкретно знало правительство об их проникновении в Канаду <…> и почему большинство из них скрылось от правосудия", — говорится в статье.Строгие канадские законы о неприкосновенности частной жизни и государственная тайна не позволяли раскрыть содержание этого списка, но недавний скандал вокруг Хунки дал старт обсуждениям о его обнародовании.При этом, напомнил журналист, правительство так и не объяснило, почему документ, представляющий собой вторую часть материалов расследования о военных преступниках в Канаде от 1986 года, был засекречен. Особенно на фоне того, что некоторые канадцы украинского происхождения, среди которых были и бывшие нацисты, решительно протестовали против этого расследования, называя его охотой на ведьм.Из четырех нацистов, обвиненных Канадой в военных преступлениях и преступлениях против человечности, ни одного не осудили, отмечает автор."Это подчеркивает проблему забвения прошлого. Мы можем учиться на неудачах прошлого, чтобы избежать повторения ошибок. Но это невозможно, пока не узнаем об этом прошлом, что опять же невозможно, пока не получим материалы из архивов", — приводит газета слова почетного советника еврейской организации B’nai Brith Canada Дэвида Матаса.Депутат парламента от Монреаля Энтони Хаусфазер, еврей по национальности, заявил, что Канаде давно уже пора рассекретить документы, относящиеся к делам 40-80-летней давности.В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Хунку, которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе дивизии СС "Галичина".Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за его приглашение в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за "ужасную ошибку".

https://ria.ru/20231002/natsisty-1899967625.html

https://ria.ru/20231003/kanada-1900096039.html

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в мире, канада, украина, ярослав хунка, владимир зеленский, джастин трюдо