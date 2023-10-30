https://ria.ru/20231030/izrial-1906307743.html
Армия Израиля вводит дополнительные силы в сектор Газа
Армия Израиля вводит дополнительные силы в сектор Газа - РИА Новости, 30.10.2023
Армия Израиля вводит дополнительные силы в сектор Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа и вводит туда дополнительные силы, сообщил бригадный генерал Даниэль Хагари. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T23:31
2023-10-30T23:31
2023-10-30T23:52
израиль
в мире
восточный иерусалим
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905423813_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_39686c7b77f8782c77a17db281ecdefb.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа и вводит туда дополнительные силы, сообщил бригадный генерал Даниэль Хагари."Силы ЦАХАЛ продолжают расширять наземную операцию в секторе Газа. Дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерно-саперные силы входят для продолжения скоординированных операций по суше, воздуху, морю на полную мощь. Наши силы уничтожили десятки террористов за прошедший день. Военный план реализуется как и предполагалось и будет продолжать реализовываться в соответствии с нашими задачами", — говорится в заявлении.В понедельник утром агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев сообщило, что израильские танки замечены на окраине города Газа. В свою очередь, Хагари заявил о расширении ЦАХАЛ наземных маневров в анклаве. По его словам, за ночь там ликвидировали десятки членов движения ХАМАС.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться более 200 человек.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
израиль
восточный иерусалим
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905423813_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_d4a6b4fdb0bdb5444c68a3f07e60b85c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире, восточный иерусалим, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток
Израиль, В мире, Восточный Иерусалим, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ближний Восток
Армия Израиля вводит дополнительные силы в сектор Газа
Армия обороны Израиля заявила о вводе дополнительных сил в сектор Газа
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа и вводит туда дополнительные силы, сообщил
бригадный генерал Даниэль Хагари.
"Силы ЦАХАЛ продолжают расширять наземную операцию в секторе Газа. Дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерно-саперные силы входят для продолжения скоординированных операций по суше, воздуху, морю на полную мощь. Наши силы уничтожили десятки террористов за прошедший день. Военный план реализуется как и предполагалось и будет продолжать реализовываться в соответствии с нашими задачами", — говорится в заявлении.
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
В понедельник утром агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев сообщило, что израильские танки замечены на окраине города Газа. В свою очередь, Хагари заявил о расширении ЦАХАЛ наземных маневров в анклаве. По его словам, за ночь там ликвидировали десятки членов движения ХАМАС
.
Конфликт на Ближнем Востоке
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Израиль заставят платить и каяться
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться более 200 человек.