https://ria.ru/20231030/izrial-1906307743.html

Армия Израиля вводит дополнительные силы в сектор Газа

Армия Израиля вводит дополнительные силы в сектор Газа - РИА Новости, 30.10.2023

Армия Израиля вводит дополнительные силы в сектор Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа и вводит туда дополнительные силы, сообщил бригадный генерал Даниэль Хагари. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T23:31

2023-10-30T23:31

2023-10-30T23:52

израиль

в мире

восточный иерусалим

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ближний восток

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа и вводит туда дополнительные силы, сообщил бригадный генерал Даниэль Хагари."Силы ЦАХАЛ продолжают расширять наземную операцию в секторе Газа. Дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерно-саперные силы входят для продолжения скоординированных операций по суше, воздуху, морю на полную мощь. Наши силы уничтожили десятки террористов за прошедший день. Военный план реализуется как и предполагалось и будет продолжать реализовываться в соответствии с нашими задачами", — говорится в заявлении.В понедельник утром агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев сообщило, что израильские танки замечены на окраине города Газа. В свою очередь, Хагари заявил о расширении ЦАХАЛ наземных маневров в анклаве. По его словам, за ночь там ликвидировали десятки членов движения ХАМАС.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться более 200 человек.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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израиль, в мире, восточный иерусалим, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток