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Офис Зеленского раскрыл детали переговоров с американскими конгрессменами - РИА Новости, 30.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:09 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/izrail-1906305251.html
Офис Зеленского раскрыл детали переговоров с американскими конгрессменами
Офис Зеленского раскрыл детали переговоров с американскими конгрессменами - РИА Новости, 30.10.2023
Офис Зеленского раскрыл детали переговоров с американскими конгрессменами
Двухпартийная делегация Палаты представителей Конгресса США во время визита в Киев обсудила с Владимиром Зеленским и его командой первоочередные оборонные нужды РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T23:09
2023-10-30T23:09
специальная военная операция на украине
в мире
киев
израиль
украина
владимир зеленский
конгресс сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Двухпартийная делегация Палаты представителей Конгресса США во время визита в Киев обсудила с Владимиром Зеленским и его командой первоочередные оборонные нужды украинской армии, конгрессмены заявили, что осведомлены о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у ВСУ, ответив, что они нужны и Израилю, сообщает пресс-служба Офиса Зеленского. Сообщается, что в понедельник Зеленский принял двухпартийную делегацию находящихся в Киеве с визитом Палаты представителей Конгресса США в составе Джеймса Френча Гилла, Майкла Куигли и Стивена Линча. "В ходе встречи были обсуждены вопросы продолжения действенной и всесторонней поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Зеленский подробно проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой и первоочередных потребностях сил обороны Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Офиса Зеленского. В свою очередь Майкл Куигли (демократ от штата Иллинойс), подтвердил, что время от времени случаются "очень неприятные ситуации" в контексте принятия решения о выделении помощи Киеву. По его словам, есть определенные предостережения для киевского режима в контексте "разделение мнений в направлении помощи". "Нужны любые аргументы (со стороны Киева - ред.) о важности и экономической, и гуманитарной помощи. Второе, война продемонстрировала нам потребность в необходимых ресурсах, которые мы выделяли на конфликт, Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 миллиметров, но Израилю они тоже нужны". - резюмировал Куигли в видео, опубликованном в Telegram-канале офиса Зеленского. Куигли намекнул, что Украине, как об этом не раз заявляло политическое руководство, пора и становится более самодостаточной в вопросе производства оружия и снарядов.
https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html
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https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
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в мире, киев, израиль, украина, владимир зеленский, конгресс сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Израиль, Украина, Владимир Зеленский, Конгресс США, Вооруженные силы Украины
Офис Зеленского раскрыл детали переговоров с американскими конгрессменами

Офис Зеленского: в США о нехватке снарядов у ВСУ заявили, что они нужны Израилю

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Двухпартийная делегация Палаты представителей Конгресса США во время визита в Киев обсудила с Владимиром Зеленским и его командой первоочередные оборонные нужды украинской армии, конгрессмены заявили, что осведомлены о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у ВСУ, ответив, что они нужны и Израилю, сообщает пресс-служба Офиса Зеленского.
Сообщается, что в понедельник Зеленский принял двухпартийную делегацию находящихся в Киеве с визитом Палаты представителей Конгресса США в составе Джеймса Френча Гилла, Майкла Куигли и Стивена Линча.
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"В ходе встречи были обсуждены вопросы продолжения действенной и всесторонней поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Зеленский подробно проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой и первоочередных потребностях сил обороны Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Офиса Зеленского.
В свою очередь Майкл Куигли (демократ от штата Иллинойс), подтвердил, что время от времени случаются "очень неприятные ситуации" в контексте принятия решения о выделении помощи Киеву. По его словам, есть определенные предостережения для киевского режима в контексте "разделение мнений в направлении помощи".
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"Нужны любые аргументы (со стороны Киева - ред.) о важности и экономической, и гуманитарной помощи. Второе, война продемонстрировала нам потребность в необходимых ресурсах, которые мы выделяли на конфликт, Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 миллиметров, но Израилю они тоже нужны". - резюмировал Куигли в видео, опубликованном в Telegram-канале офиса Зеленского.
Куигли намекнул, что Украине, как об этом не раз заявляло политическое руководство, пора и становится более самодостаточной в вопросе производства оружия и снарядов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевИзраильУкраинаВладимир ЗеленскийКонгресс СШАВооруженные силы Украины
 
 
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