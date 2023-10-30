https://ria.ru/20231030/izrail-1906305251.html

Офис Зеленского раскрыл детали переговоров с американскими конгрессменами

Офис Зеленского раскрыл детали переговоров с американскими конгрессменами - РИА Новости, 30.10.2023

Офис Зеленского раскрыл детали переговоров с американскими конгрессменами

Двухпартийная делегация Палаты представителей Конгресса США во время визита в Киев обсудила с Владимиром Зеленским и его командой первоочередные оборонные нужды РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T23:09

2023-10-30T23:09

2023-10-30T23:09

специальная военная операция на украине

в мире

киев

израиль

украина

владимир зеленский

конгресс сша

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859805991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67718e4a00ce89cac746839eb4faa3ac.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Двухпартийная делегация Палаты представителей Конгресса США во время визита в Киев обсудила с Владимиром Зеленским и его командой первоочередные оборонные нужды украинской армии, конгрессмены заявили, что осведомлены о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у ВСУ, ответив, что они нужны и Израилю, сообщает пресс-служба Офиса Зеленского. Сообщается, что в понедельник Зеленский принял двухпартийную делегацию находящихся в Киеве с визитом Палаты представителей Конгресса США в составе Джеймса Френча Гилла, Майкла Куигли и Стивена Линча. "В ходе встречи были обсуждены вопросы продолжения действенной и всесторонней поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Зеленский подробно проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой и первоочередных потребностях сил обороны Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Офиса Зеленского. В свою очередь Майкл Куигли (демократ от штата Иллинойс), подтвердил, что время от времени случаются "очень неприятные ситуации" в контексте принятия решения о выделении помощи Киеву. По его словам, есть определенные предостережения для киевского режима в контексте "разделение мнений в направлении помощи". "Нужны любые аргументы (со стороны Киева - ред.) о важности и экономической, и гуманитарной помощи. Второе, война продемонстрировала нам потребность в необходимых ресурсах, которые мы выделяли на конфликт, Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 миллиметров, но Израилю они тоже нужны". - резюмировал Куигли в видео, опубликованном в Telegram-канале офиса Зеленского. Куигли намекнул, что Украине, как об этом не раз заявляло политическое руководство, пора и становится более самодостаточной в вопросе производства оружия и снарядов.

https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

киев

израиль

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, израиль, украина, владимир зеленский, конгресс сша, вооруженные силы украины