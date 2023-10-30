https://ria.ru/20231030/izrail-1906284358.html

Израиль не согласится на прекращение огня с ХАМАС, заявил Нетаньяху

Израиль не согласится на прекращение огня с ХАМАС, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 30.10.2023

Израиль не согласится на прекращение огня с ХАМАС, заявил Нетаньяху

Израиль не согласится на прекращение огня с ХАМАС, призывы к прекращению огня означают, что Израиль уступит ХАМАС и сдастся, заявил премьер Израиля Биньямин... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T20:37

2023-10-30T20:37

2023-10-30T20:45

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт - РИА Новости. Израиль не согласится на прекращение огня с ХАМАС, призывы к прекращению огня означают, что Израиль уступит ХАМАС и сдастся, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху."Я хочу прояснить позицию Израиля по поводу прекращения огня. Так же, как США не согласились на прекращение огня после бомбардировки Перл Харбора или 11 сентября, Израиль не согласится приостановить военные действия против ХАМАС после ужасной атаки 7 октября. Призывы к прекращению огня означают призывы к тому, чтобы уступить ХАМАС, терроризму и варварству. Этого не будет", - сказал Нетаньяху на брифинге.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году