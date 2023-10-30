https://ria.ru/20231030/izrail-1906169534.html

Президент Израиля подтвердил гибель похищенной ХАМАС немки

Президент Израиля подтвердил гибель похищенной ХАМАС немки - РИА Новости, 30.10.2023

Президент Израиля подтвердил гибель похищенной ХАМАС немки

Израильский президент Ицхак Герцог в интервью немецкому телеканалу Welt подтвердил гибель похищенной в Израиле немки Шани Лук. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:33

2023-10-30T14:33

2023-10-30T14:39

в мире

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германия

баден-вюртемберг

хамас

welt

ицхак герцог

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕРЛИН, 30 окт - РИА Новости. Израильский президент Ицхак Герцог в интервью немецкому телеканалу Welt подтвердил гибель похищенной в Израиле немки Шани Лук. По его словам, она была "обезглавлена". Герцог выразил соболезнования семье погибшей. МИД Израиля в заявлении в соцсети X также подтвердил гибель немки. "С прискорбием сообщаем, что смерть 23-летней… Шани Лук была подтверждена", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в социальной сети X. В МИД Израиля выразили соболезнования. История 22-летней Шани Лук привлекла внимание мировых СМИ после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах по татуировке и записала видеообращение. На записи бойцы ХАМАС держат в багажнике пикапа лежащую лицом вниз девушку с неестественно вывернутыми ногами. Сообщалось, что после этого ей была оказана медицинская помощь в одной из больниц сектора Газа. В видеообращении мать Шани обращалась к властям Германии с требованием "не спорить об ответственности", а "вытащить" девушку из сектора Газа и вернуть ее домой. Шани Лук имеет немецкое и израильское гражданство и несколько раз навещала своих бабушку и дедушку в Равенсбурге (земля Баден-Вюртемберг). Ее мать, католичка, позже перешедшая в иудаизм, эмигрировала в Израиль. Ее отец-еврей - израильтянин

https://ria.ru/20231010/nemka-1901854099.html

израиль

германия

баден-вюртемберг

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в мире, израиль, германия, баден-вюртемберг, хамас, welt, ицхак герцог, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году