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Президент Израиля подтвердил гибель похищенной ХАМАС немки - РИА Новости, 30.10.2023
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14:33 30.10.2023 (обновлено: 14:39 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/izrail-1906169534.html
Президент Израиля подтвердил гибель похищенной ХАМАС немки
Президент Израиля подтвердил гибель похищенной ХАМАС немки - РИА Новости, 30.10.2023
Президент Израиля подтвердил гибель похищенной ХАМАС немки
Израильский президент Ицхак Герцог в интервью немецкому телеканалу Welt подтвердил гибель похищенной в Израиле немки Шани Лук. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:33
2023-10-30T14:39
в мире
израиль
германия
баден-вюртемберг
хамас
welt
ицхак герцог
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕРЛИН, 30 окт - РИА Новости. Израильский президент Ицхак Герцог в интервью немецкому телеканалу Welt подтвердил гибель похищенной в Израиле немки Шани Лук. По его словам, она была "обезглавлена". Герцог выразил соболезнования семье погибшей. МИД Израиля в заявлении в соцсети X также подтвердил гибель немки. "С прискорбием сообщаем, что смерть 23-летней… Шани Лук была подтверждена", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в социальной сети X. В МИД Израиля выразили соболезнования. История 22-летней Шани Лук привлекла внимание мировых СМИ после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах по татуировке и записала видеообращение. На записи бойцы ХАМАС держат в багажнике пикапа лежащую лицом вниз девушку с неестественно вывернутыми ногами. Сообщалось, что после этого ей была оказана медицинская помощь в одной из больниц сектора Газа. В видеообращении мать Шани обращалась к властям Германии с требованием "не спорить об ответственности", а "вытащить" девушку из сектора Газа и вернуть ее домой. Шани Лук имеет немецкое и израильское гражданство и несколько раз навещала своих бабушку и дедушку в Равенсбурге (земля Баден-Вюртемберг). Ее мать, католичка, позже перешедшая в иудаизм, эмигрировала в Израиль. Ее отец-еврей - израильтянин
https://ria.ru/20231010/nemka-1901854099.html
израиль
германия
баден-вюртемберг
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в мире, израиль, германия, баден-вюртемберг, хамас, welt, ицхак герцог, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Германия, Баден-Вюртемберг, ХАМАС, Welt, Ицхак Герцог, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Президент Израиля подтвердил гибель похищенной ХАМАС немки

Президент Израиля Ицхак Герцог подтвердил гибель похищенной ХАМАС немки Шани Лук

© Фото : @shanukkkШани Лук
Шани Лук - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : @shanukkk
Шани Лук. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 окт - РИА Новости. Израильский президент Ицхак Герцог в интервью немецкому телеканалу Welt подтвердил гибель похищенной в Израиле немки Шани Лук.
По его словам, она была "обезглавлена". Герцог выразил соболезнования семье погибшей.
Шани Лук - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
СМИ: плененная ХАМАС Шани Лук незадолго до этого звонила родным
10 октября, 18:51
МИД Израиля в заявлении в соцсети X также подтвердил гибель немки. "С прискорбием сообщаем, что смерть 23-летней… Шани Лук была подтверждена", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в социальной сети X.
В МИД Израиля выразили соболезнования.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
История 22-летней Шани Лук привлекла внимание мировых СМИ после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах по татуировке и записала видеообращение. На записи бойцы ХАМАС держат в багажнике пикапа лежащую лицом вниз девушку с неестественно вывернутыми ногами. Сообщалось, что после этого ей была оказана медицинская помощь в одной из больниц сектора Газа. В видеообращении мать Шани обращалась к властям Германии с требованием "не спорить об ответственности", а "вытащить" девушку из сектора Газа и вернуть ее домой.
Шани Лук имеет немецкое и израильское гражданство и несколько раз навещала своих бабушку и дедушку в Равенсбурге (земля Баден-Вюртемберг). Ее мать, католичка, позже перешедшая в иудаизм, эмигрировала в Израиль. Ее отец-еврей - израильтянин
 
В миреИзраильГерманияБаден-ВюртембергХАМАСWeltИцхак ГерцогОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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