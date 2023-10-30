https://ria.ru/20231030/izrail-1906112657.html
Мать похищенной в Израиле немки Шани Лук сообщила о ее гибели
Мать похищенной в Израиле немки Шани Лук сообщила о ее гибели - РИА Новости, 30.10.2023
Мать похищенной в Израиле немки Шани Лук сообщила о ее гибели
Мать похищенной в Израиле немки Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, сообщила в интервью телеканалам RTL и NTV о гибели дочери. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:22
2023-10-30T11:22
2023-10-30T12:58
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
германия
баден-вюртемберг
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БЕРЛИН, 30 окт — РИА Новости. Мать похищенной в Израиле немки Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, сообщила в интервью телеканалам RTL и NTV о гибели дочери."К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери больше нет в живых", — сказала она. При этом официального подтверждения гибели девушки пока не было.История 22-летней Шани Лук привлекла внимание мировых СМИ после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видео по татуировке. Речь идет о кадрах, на которых бойцы ХАМАС держат в багажнике пикапа лежащую лицом вниз девушку с неестественно вывернутыми ногами. Сообщалось, что позже ей оказали медицинскую помощь в одной из больниц сектора Газа. Мать Шани записала видеообращение, в котором потребовала от властей Германии "не спорить об ответственности", а вытащить девушку из Газы и вернуть ее домой.Шани Лук имеет немецкое и израильское гражданство и несколько раз навещала бабушку и дедушку в Равенсбурге (земля Баден-Вюртемберг). Ее мать, католичка, позже перешедшая в иудаизм, эмигрировала в Израиль. Ее отец-еврей — израильтянин.
израиль
германия
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обращение матери немки Шани Лук к правительству Германии
Обращение матери немки Шани Лук к правительству Германии
2023-10-30T11:22
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, видео, германия, баден-вюртемберг, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Германия, Баден-Вюртемберг, ХАМАС
Мать похищенной в Израиле немки Шани Лук сообщила о ее гибели
Мать похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани Лук сообщила о гибели дочери