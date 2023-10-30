https://ria.ru/20231030/izrail-1906112657.html

Мать похищенной в Израиле немки Шани Лук сообщила о ее гибели

Мать похищенной в Израиле немки Шани Лук сообщила о ее гибели - РИА Новости, 30.10.2023

Мать похищенной в Израиле немки Шани Лук сообщила о ее гибели

Мать похищенной в Израиле немки Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, сообщила в интервью телеканалам RTL и NTV о гибели дочери. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:22

2023-10-30T11:22

2023-10-30T12:58

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

германия

баден-вюртемберг

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901796310_0:220:1023:795_1920x0_80_0_0_e7fbedcd3c9fb0d2fa7c01c62c4a1fbc.jpg

БЕРЛИН, 30 окт — РИА Новости. Мать похищенной в Израиле немки Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, сообщила в интервью телеканалам RTL и NTV о гибели дочери."К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери больше нет в живых", — сказала она. При этом официального подтверждения гибели девушки пока не было.История 22-летней Шани Лук привлекла внимание мировых СМИ после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видео по татуировке. Речь идет о кадрах, на которых бойцы ХАМАС держат в багажнике пикапа лежащую лицом вниз девушку с неестественно вывернутыми ногами. Сообщалось, что позже ей оказали медицинскую помощь в одной из больниц сектора Газа. Мать Шани записала видеообращение, в котором потребовала от властей Германии "не спорить об ответственности", а вытащить девушку из Газы и вернуть ее домой.Шани Лук имеет немецкое и израильское гражданство и несколько раз навещала бабушку и дедушку в Равенсбурге (земля Баден-Вюртемберг). Ее мать, католичка, позже перешедшая в иудаизм, эмигрировала в Израиль. Ее отец-еврей — израильтянин.

израиль

германия

баден-вюртемберг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обращение матери немки Шани Лук к правительству Германии Обращение матери немки Шани Лук к правительству Германии 2023-10-30T11:22 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, видео, германия, баден-вюртемберг, хамас