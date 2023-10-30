https://ria.ru/20231030/istrebiteli-1906109441.html

Киев не получит другие истребители, кроме F-16, признали в ВВС Украины

Киев не получит другие истребители, кроме F-16, признали в ВВС Украины - РИА Новости, 30.10.2023

Киев не получит другие истребители, кроме F-16, признали в ВВС Украины

Украина не получит больше никаких современных иностранных истребителей, помимо обещанных F-16, заявил представитель командования воздушных сил украинских войск... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:12

2023-10-30T11:12

2023-10-30T11:12

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ввс украины

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Украина не получит больше никаких современных иностранных истребителей, помимо обещанных F-16, заявил представитель командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат. "Это уникальный самолет (истребители Gripen шведского производства – ред.), который может выполнять много задач, есть и другие более современные самолеты, чем F-16, понятно. Но, исходя из реалий, мы хотим как можно быстрее получить эту технику. А быстрее, чем F-16, мы не получим, наверное, уже ничего другого", - сказал Игнат в эфире телеканала "Рада". Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231018/f-16-1903594332.html

https://ria.ru/20231006/reb-1900840766.html

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украина, нато, f-16, министерство обороны сша, в мире, ввс украины