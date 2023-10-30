https://ria.ru/20231030/intercharm-1906084745.html

Овчинский: в выставке InterCHARM участвовали 30 косметических фабрик Москвы

Овчинский: в выставке InterCHARM участвовали 30 косметических фабрик Москвы - РИА Новости, 30.10.2023

Овчинский: в выставке InterCHARM участвовали 30 косметических фабрик Москвы

Московские производители косметики в январе-августе поставили на рынок продукции на 47 миллиардов рублей, что в 1,5 раза превышает аналогичные прошлогодние... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:12

2023-10-30T12:12

2023-10-30T12:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Московские производители косметики в январе-августе поставили на рынок продукции на 47 миллиардов рублей, что в 1,5 раза превышает аналогичные прошлогодние показатели; свои лучшие товары эти компании представили на прошедшей в столице международной отраслевой выставке InterCHARM, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.В 30-й международной выставке InterCHARM участвовали более 30 косметических предприятий столичного региона. В их числе - одна из старейших фабрик "Свобода", крупный производитель средств для аппаратной косметологии и домашнего ухода "Гельтек", производитель товаров для ухода за кожей "Красса-Косметикс", парфюмерное предприятие Tonka Perfumes и другие."В городе работают свыше 30 предприятий, занятых производством парфюмерии, средств для макияжа и ухода за кожей. Компании активно развиваются – расширяют ассортимент, увеличивают объемы производства и предлагают современную продукцию, ориентируясь на запрос аудитории. Участие в подобных выставках позволяет поделиться достижениями отрасли, найти рынки сбыта и установить новые контакты с партнерами", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Как отметила организатор выставки - председатель оргкомитета InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова, выставка служит прекрасным инструментом для серьезного наращивания продаж московских производителей."За 4 дня выставки было заключено существенное количество контрактов с дистрибуторами, оптовиками и розничными операторами со всей страны - среди посетителей представители 70 регионов РФ. И это означает, что продукция косметического моспрома скоро появится в магазинах от Мурманска до Махачкалы, от Бахчисарая до Владивостока", - приводятся в сообщении ее слова.В пресс-службе напомнили, что комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Также разработан ряд антикризисных инструментов.Кроме того, в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предприниматели могут бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на экспорт, пройти онлайн-обучение и многое другое.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский