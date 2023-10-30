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Овчинский: в выставке InterCHARM участвовали 30 косметических фабрик Москвы - РИА Новости, 30.10.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:12 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/intercharm-1906084745.html
Овчинский: в выставке InterCHARM участвовали 30 косметических фабрик Москвы
Овчинский: в выставке InterCHARM участвовали 30 косметических фабрик Москвы - РИА Новости, 30.10.2023
Овчинский: в выставке InterCHARM участвовали 30 косметических фабрик Москвы
Московские производители косметики в январе-августе поставили на рынок продукции на 47 миллиардов рублей, что в 1,5 раза превышает аналогичные прошлогодние... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:12
2023-10-30T12:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Московские производители косметики в январе-августе поставили на рынок продукции на 47 миллиардов рублей, что в 1,5 раза превышает аналогичные прошлогодние показатели; свои лучшие товары эти компании представили на прошедшей в столице международной отраслевой выставке InterCHARM, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.В 30-й международной выставке InterCHARM участвовали более 30 косметических предприятий столичного региона. В их числе - одна из старейших фабрик "Свобода", крупный производитель средств для аппаратной косметологии и домашнего ухода "Гельтек", производитель товаров для ухода за кожей "Красса-Косметикс", парфюмерное предприятие Tonka Perfumes и другие."В городе работают свыше 30 предприятий, занятых производством парфюмерии, средств для макияжа и ухода за кожей. Компании активно развиваются – расширяют ассортимент, увеличивают объемы производства и предлагают современную продукцию, ориентируясь на запрос аудитории. Участие в подобных выставках позволяет поделиться достижениями отрасли, найти рынки сбыта и установить новые контакты с партнерами", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Как отметила организатор выставки - председатель оргкомитета InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова, выставка служит прекрасным инструментом для серьезного наращивания продаж московских производителей."За 4 дня выставки было заключено существенное количество контрактов с дистрибуторами, оптовиками и розничными операторами со всей страны - среди посетителей представители 70 регионов РФ. И это означает, что продукция косметического моспрома скоро появится в магазинах от Мурманска до Махачкалы, от Бахчисарая до Владивостока", - приводятся в сообщении ее слова.В пресс-службе напомнили, что комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Также разработан ряд антикризисных инструментов.Кроме того, в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предприниматели могут бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на экспорт, пройти онлайн-обучение и многое другое.
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

Овчинский: в выставке InterCHARM участвовали 30 косметических фабрик Москвы

© Фото : Пресс-служба ДИПП Выставка InterCHARM, где представлены московские производители косметики
Выставка InterCHARM, где представлены московские производители косметики - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Выставка InterCHARM, где представлены московские производители косметики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Московские производители косметики в январе-августе поставили на рынок продукции на 47 миллиардов рублей, что в 1,5 раза превышает аналогичные прошлогодние показатели; свои лучшие товары эти компании представили на прошедшей в столице международной отраслевой выставке InterCHARM, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
В 30-й международной выставке InterCHARM участвовали более 30 косметических предприятий столичного региона. В их числе - одна из старейших фабрик "Свобода", крупный производитель средств для аппаратной косметологии и домашнего ухода "Гельтек", производитель товаров для ухода за кожей "Красса-Косметикс", парфюмерное предприятие Tonka Perfumes и другие.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Стенд одной из московских фирм, производящих косметику, на выставке InterCHARM
Стенд одной из московских фирм, производящих косметику, на выставке InterCHARM - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Стенд одной из московских фирм, производящих косметику, на выставке InterCHARM
"В городе работают свыше 30 предприятий, занятых производством парфюмерии, средств для макияжа и ухода за кожей. Компании активно развиваются – расширяют ассортимент, увеличивают объемы производства и предлагают современную продукцию, ориентируясь на запрос аудитории. Участие в подобных выставках позволяет поделиться достижениями отрасли, найти рынки сбыта и установить новые контакты с партнерами", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Как отметила организатор выставки - председатель оргкомитета InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова, выставка служит прекрасным инструментом для серьезного наращивания продаж московских производителей.
"За 4 дня выставки было заключено существенное количество контрактов с дистрибуторами, оптовиками и розничными операторами со всей страны - среди посетителей представители 70 регионов РФ. И это означает, что продукция косметического моспрома скоро появится в магазинах от Мурманска до Махачкалы, от Бахчисарая до Владивостока", - приводятся в сообщении ее слова.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
В пресс-службе напомнили, что комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Также разработан ряд антикризисных инструментов.
Кроме того, в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предприниматели могут бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на экспорт, пройти онлайн-обучение и многое другое.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Стенд одной из московских фирм, производящих косметику, на выставке InterCHARM
Стенд одной из московских фирм, производящих косметику, на выставке InterCHARM
Стенд одной из московских фирм, производящих косметику, на выставке InterCHARM
© Фото : Пресс-служба ДИПП
1 из 8
© Фото : Пресс-служба ДИПП Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
© Фото : Пресс-служба ДИПП
2 из 8
© Фото : Пресс-служба ДИПП Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
© Фото : Пресс-служба ДИПП
3 из 8
© Фото : Пресс-служба ДИПП Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
© Фото : Пресс-служба ДИПП
4 из 8
© Фото : Пресс-служба ДИПП Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
© Фото : Пресс-служба ДИПП
5 из 8
© Фото : Пресс-служба ДИПП Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
© Фото : Пресс-служба ДИПП
6 из 8
© Фото : Пресс-служба ДИПП Стенд одной из московских фирм, производящих косметику, на выставке InterCHARM
Стенд одной из московских фирм, производящих косметику, на выставке InterCHARM
Стенд одной из московских фирм, производящих косметику, на выставке InterCHARM
© Фото : Пресс-служба ДИПП
7 из 8
© Фото : Пресс-служба ДИПП Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
© Фото : Пресс-служба ДИПП
8 из 8
Стенд одной из московских фирм, производящих косметику, на выставке InterCHARM
© Фото : Пресс-служба ДИПП
1 из 8
Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
© Фото : Пресс-служба ДИПП
2 из 8
Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
© Фото : Пресс-служба ДИПП
3 из 8
Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
© Фото : Пресс-служба ДИПП
4 из 8
Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
© Фото : Пресс-служба ДИПП
5 из 8
Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
© Фото : Пресс-служба ДИПП
6 из 8
Стенд одной из московских фирм, производящих косметику, на выставке InterCHARM
© Фото : Пресс-служба ДИПП
7 из 8
Косметика от московского производителя на выставке InterCHARM
© Фото : Пресс-служба ДИПП
8 из 8
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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