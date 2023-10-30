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Блогера Каца* оштрафовали за непредоставление отчетности иноагента - РИА Новости, 30.10.2023
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10:44 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/inoagent-1906098430.html
Блогера Каца* оштрафовали за непредоставление отчетности иноагента
Блогера Каца* оштрафовали за непредоставление отчетности иноагента - РИА Новости, 30.10.2023
Блогера Каца* оштрафовали за непредоставление отчетности иноагента
Хорошевский суд Москвы в понедельник оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Максима Каца* из-за непредоставления им иноагентской отчетности в уполномоченный... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:44
2023-10-30T10:44
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы в понедельник оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Максима Каца* из-за непредоставления им иноагентской отчетности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в суде. &quot;Суд признал Каца* М.Е. виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 19.34 и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей&quot;,- сказал собеседник агентства.В реестр иностранных агентов Каца* внесли в июле 2022 года, а в августе этого Басманный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима по уголовному делу о фейках о российской армии. Поводом стала стало YouTube-видео Каца* от 3 апреля 2022 года с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских жителей на Украине в ходе СВО.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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происшествия, москва, максим кац
Происшествия, Москва, Максим Кац
Блогера Каца* оштрафовали за непредоставление отчетности иноагента

Максима Каца оштрафовали на 50 тыс руб за непредоставление отчетности иноагента

CC BY-SA 2.0 / Karina Gradusova / Максим Кац
Максим Кац - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
CC BY-SA 2.0 / Karina Gradusova /
Максим Кац. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы в понедельник оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Максима Каца* из-за непредоставления им иноагентской отчетности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в суде.
«

"Суд признал Каца* М.Е. виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 19.34 и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей",- сказал собеседник агентства.

В реестр иностранных агентов Каца* внесли в июле 2022 года, а в августе этого Басманный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима по уголовному делу о фейках о российской армии.
Поводом стала стало YouTube-видео Каца* от 3 апреля 2022 года с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских жителей на Украине в ходе СВО.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Из реестра иноагентов исключили более 60 человек и юрлиц
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ПроисшествияМоскваМаксим Кац
 
 
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