https://ria.ru/20231030/inoagent-1906098430.html

Блогера Каца* оштрафовали за непредоставление отчетности иноагента

Блогера Каца* оштрафовали за непредоставление отчетности иноагента - РИА Новости, 30.10.2023

Блогера Каца* оштрафовали за непредоставление отчетности иноагента

Хорошевский суд Москвы в понедельник оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Максима Каца* из-за непредоставления им иноагентской отчетности в уполномоченный... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T10:44

2023-10-30T10:44

2023-10-30T10:44

происшествия

москва

максим кац

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы в понедельник оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Максима Каца* из-за непредоставления им иноагентской отчетности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Каца* М.Е. виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 19.34 и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей",- сказал собеседник агентства.В реестр иностранных агентов Каца* внесли в июле 2022 года, а в августе этого Басманный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима по уголовному делу о фейках о российской армии. Поводом стала стало YouTube-видео Каца* от 3 апреля 2022 года с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских жителей на Украине в ходе СВО.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20231025/inoagent-1905148581.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, максим кац