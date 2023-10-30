https://ria.ru/20231030/indoneziya-1906070899.html

Посол России заявила, что индонезийцы хотят себе президента уровня Путина

Посол России заявила, что индонезийцы хотят себе президента уровня Путина - РИА Новости, 30.10.2023

Посол России заявила, что индонезийцы хотят себе президента уровня Путина

Индонезийский электорат хотел бы видеть в качестве главы страны личность масштаба президента РФ Владимира Путина, заявила в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T07:34

2023-10-30T07:34

2023-10-30T07:34

индонезия

россия

владимир путин

людмила воробьева

джоко видодо

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Индонезийский электорат хотел бы видеть в качестве главы страны личность масштаба президента РФ Владимира Путина, заявила в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева. По ее словам, не только индонезийцы, а многие в мире вдохновляются моделью власти, которой придерживаются Россия и Китай, где главы стран являются сильными лидерами мнений. "Могу сказать с абсолютной уверенностью, что одним из факторов, из-за которых простые индонезийцы нас поддержали с начала специальной военной операции на Украине, является личная популярность Владимира Владимировича Путина… Многие индонезийцы также говорили мне, что они хотели бы видеть лидера такого же масштаба в качестве главы индонезийского государства", - отметила глава российской дипмиссии. Воробьева также рассказала, что своими глазами видела на дорогах Индонезии грузовики, на которых были изображены портреты Путина и написано "Ура" - так индонезийцы выражают свою поддержку России. "Кто победит на выборах - сказать трудно, мы будем уважать любой выбор индонезийского народа", - заключила дипломат. Выборы президента Индонезии пройдут 14 февраля 2024 года. Победитель выборов сменит на посту президента страны Джоко Видодо, который занимал эту должность с 2014 года. Ранее аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни заявила в интервью РИА Новости, что двое из трех главных кандидатов в президенты Индонезии планируют развивать позитивные отношения с Россией. Эти кандидаты - министр обороны Индонезии Прабово Субианто, а также кандидат от правящей партии Индонезии Ганжар Праново. Последний кандидат, Анис Басведан, не обозначал своего мнения по этому вопросу.

https://ria.ru/20231030/briks-1906069813.html

https://ria.ru/20231007/putin-1901183518.html

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индонезия, россия, владимир путин, людмила воробьева, джоко видодо, в мире