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ФРГ, Франция и Италия договорились о сотрудничестве в области ИИ - РИА Новости, 30.10.2023
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17:16 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/ii-1906238368.html
ФРГ, Франция и Италия договорились о сотрудничестве в области ИИ
ФРГ, Франция и Италия договорились о сотрудничестве в области ИИ - РИА Новости, 30.10.2023
ФРГ, Франция и Италия договорились о сотрудничестве в области ИИ
Италия, Франция и ФРГ договорились об укреплении сотрудничества в области искусственного интеллекта, согласившись о необходимости снижения административных... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:16
2023-10-30T17:16
в мире
технологии
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роберт хабек
бруно ле мэр
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РИМ, 30 окт – РИА Новости. Италия, Франция и ФРГ договорились об укреплении сотрудничества в области искусственного интеллекта, согласившись о необходимости снижения административных барьеров для многосторонних проектов., говорится в совместном коммюнике министров промышленности и экономики трех стран. Заявление распространило итальянское министерство по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии", которое сообщило о состоявшейся в Риме понедельник встрече главы итальянского ведомства, Адольфо Урсо, министра экономики ФРГ Роберта Хабека и министра экономики и финансов Франции Бруно ле Мэра. Нынешняя встреча, вторая в нынешнем составе, ставила целью придать новый импульс промышленному сотрудничеству в стратегических для ЕС областях. "С этой целью состоялся обширный обмен мнениями по искусственному интеллекту (ИИ) в рамках общих усилий по переходу к цифровым и зеленым технологиям", - говорится в сообщении. "Мы передали ЕС и нашим европейским партнерам послание о пути, по которому нам нужно идти вместе, чтобы лучшим образом ориентироваться в нынешнем технологическом и научном прогрессе. Мы будем способствовать обсуждению этих же тем на уровне G7 во время председательства Италии в 2024 году", - заявил Урсо. Евросоюз, как отмечается, должен поместить ИИ в основу своей промышленной политики. "Прокладывая путь к появлению глобально конкурентоспособной европейской индустрии искусственного интеллекта, мы призваны исследовать новые возможности и запускать новые инициативы, одновременно максимизируя выгоду от использования существующих инструментов", - сообщило итальянское министерство.
https://ria.ru/20231030/ssha-1906127953.html
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в мире, технологии, италия, франция, германия, роберт хабек, бруно ле мэр, евросоюз, g7, ии
В мире, Технологии, Италия, Франция, Германия, Роберт Хабек, Бруно Ле Мэр, Евросоюз, G7, ИИ
ФРГ, Франция и Италия договорились о сотрудничестве в области ИИ

ФРГ, Франция и Италия договорились об укреплении сотрудничества в области ИИ

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ИИ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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РИМ, 30 окт – РИА Новости. Италия, Франция и ФРГ договорились об укреплении сотрудничества в области искусственного интеллекта, согласившись о необходимости снижения административных барьеров для многосторонних проектов., говорится в совместном коммюнике министров промышленности и экономики трех стран.
Заявление распространило итальянское министерство по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии", которое сообщило о состоявшейся в Риме понедельник встрече главы итальянского ведомства, Адольфо Урсо, министра экономики ФРГ Роберта Хабека и министра экономики и финансов Франции Бруно ле Мэра.
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Нынешняя встреча, вторая в нынешнем составе, ставила целью придать новый импульс промышленному сотрудничеству в стратегических для ЕС областях. "С этой целью состоялся обширный обмен мнениями по искусственному интеллекту (ИИ) в рамках общих усилий по переходу к цифровым и зеленым технологиям", - говорится в сообщении.
«
"Мы передали ЕС и нашим европейским партнерам послание о пути, по которому нам нужно идти вместе, чтобы лучшим образом ориентироваться в нынешнем технологическом и научном прогрессе. Мы будем способствовать обсуждению этих же тем на уровне G7 во время председательства Италии в 2024 году", - заявил Урсо.
Евросоюз, как отмечается, должен поместить ИИ в основу своей промышленной политики.
"Прокладывая путь к появлению глобально конкурентоспособной европейской индустрии искусственного интеллекта, мы призваны исследовать новые возможности и запускать новые инициативы, одновременно максимизируя выгоду от использования существующих инструментов", - сообщило итальянское министерство.
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В миреТехнологииИталияФранцияГерманияРоберт ХабекБруно Ле МэрЕвросоюзG7ИИ
 
 
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