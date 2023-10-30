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"Мой экспорт" позволяет упростить получение господдержки предпринимателям - РИА Новости, 30.10.2023
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15:46 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/gospodderzhka-1906199010.html
"Мой экспорт" позволяет упростить получение господдержки предпринимателям
"Мой экспорт" позволяет упростить получение господдержки предпринимателям - РИА Новости, 30.10.2023
"Мой экспорт" позволяет упростить получение господдержки предпринимателям
Центры поддержки экспорта предоставляют представителям малого и среднего бизнеса различные способы поддержки развития бизнеса за рубежом, в том числе... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:46
2023-10-30T15:46
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Центры поддержки экспорта предоставляют представителям малого и среднего бизнеса различные способы поддержки развития бизнеса за рубежом, в том числе господдержку через платформу "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Малым и средним предприятия (МСП) в России сегодня доступны различные возможности для развития своего бизнеса за рубежом. Так, Центры поддержки экспорта (ЦПЭ) предоставляют государственную поддержку через платформу "Мой экспорт" на B2B-маркетплейсе "Профессионалы экспорта". Это означает, что бизнесмены могут воспользоваться экспортными услугами бесплатно или же оплатить лишь их часть. Такой подход позволяет снизить финансовую нагрузку на предпринимателей и обеспечить им необходимую экспертную поддержку во время расширения присутствия на зарубежных рынках", - говорится в сообщении центра.Там отмечается, что сервис "Профессионалы экспорта" стремится предоставить МСП все необходимые услуги для успешного выхода на экспорт. Здесь можно найти консультантов и экспертов, готовых оказать поддержку и содействие в различных аспектах внешнеэкономической деятельности.В рамках программы поддержки МСП предприниматели могут получить восемь услуг с господдержкой по ключевым направлениям внешнеэкономической деятельности: электронная торговля; поиск иностранного покупателя; логистическое и таможенное сопровождение и другие. Услуги оказывают аккредитованные бизнес-партнеры, которые прошли проверки, имеют высокий рейтинг на платформе или опыт работы с ЦПЭ. Процесс получения услуг осуществляется в цифровом формате от момента подачи заявки до подписания всех сопутствующих документов, что значительно упрощает работу и повышает доступность услуг.Для получения этих услуг необходимо несколько шагов. "Все начинается с регистрации на платформе "Мой экспорт". Далее нужно перейти на страницу маркетплейса "Профессионалы экспорта". Далее предприниматели выбирают услугу в каталоге, предварительно ознакомившись с подробной информацией о каждой из них. Затем заполняют заявку, после чего система анализирует предоставленные данные и предлагает подходящих подрядчиков, которые могут оказать услугу", - объясняет РЭЦ.Таким образом предприниматель может получить все необходимые для экспорта услуги от проверенных РЭЦ бизнес-партнеров за счет средств государственной поддержки.В центре напомнили, что платформа "Мой экспорт" работает в режиме "одного окна", а ее услуги обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Это помогает обеспечить своевременное оказание экспертной поддержки во всех уголках страны и реализовать их потенциал на зарубежных рынках.
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

"Мой экспорт" позволяет упростить получение господдержки предпринимателям

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Центры поддержки экспорта предоставляют представителям малого и среднего бизнеса различные способы поддержки развития бизнеса за рубежом, в том числе господдержку через платформу "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
"Малым и средним предприятия (МСП) в России сегодня доступны различные возможности для развития своего бизнеса за рубежом. Так, Центры поддержки экспорта (ЦПЭ) предоставляют государственную поддержку через платформу "Мой экспорт" на B2B-маркетплейсе "Профессионалы экспорта". Это означает, что бизнесмены могут воспользоваться экспортными услугами бесплатно или же оплатить лишь их часть. Такой подход позволяет снизить финансовую нагрузку на предпринимателей и обеспечить им необходимую экспертную поддержку во время расширения присутствия на зарубежных рынках", - говорится в сообщении центра.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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Там отмечается, что сервис "Профессионалы экспорта" стремится предоставить МСП все необходимые услуги для успешного выхода на экспорт. Здесь можно найти консультантов и экспертов, готовых оказать поддержку и содействие в различных аспектах внешнеэкономической деятельности.
В рамках программы поддержки МСП предприниматели могут получить восемь услуг с господдержкой по ключевым направлениям внешнеэкономической деятельности: электронная торговля; поиск иностранного покупателя; логистическое и таможенное сопровождение и другие. Услуги оказывают аккредитованные бизнес-партнеры, которые прошли проверки, имеют высокий рейтинг на платформе или опыт работы с ЦПЭ. Процесс получения услуг осуществляется в цифровом формате от момента подачи заявки до подписания всех сопутствующих документов, что значительно упрощает работу и повышает доступность услуг.
Для получения этих услуг необходимо несколько шагов. "Все начинается с регистрации на платформе "Мой экспорт". Далее нужно перейти на страницу маркетплейса "Профессионалы экспорта". Далее предприниматели выбирают услугу в каталоге, предварительно ознакомившись с подробной информацией о каждой из них. Затем заполняют заявку, после чего система анализирует предоставленные данные и предлагает подходящих подрядчиков, которые могут оказать услугу", - объясняет РЭЦ.
Таким образом предприниматель может получить все необходимые для экспорта услуги от проверенных РЭЦ бизнес-партнеров за счет средств государственной поддержки.
В центре напомнили, что платформа "Мой экспорт" работает в режиме "одного окна", а ее услуги обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Это помогает обеспечить своевременное оказание экспертной поддержки во всех уголках страны и реализовать их потенциал на зарубежных рынках.
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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