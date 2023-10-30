https://ria.ru/20231030/gospodderzhka-1906199010.html
"Мой экспорт" позволяет упростить получение господдержки предпринимателям
"Мой экспорт" позволяет упростить получение господдержки предпринимателям - РИА Новости, 30.10.2023
"Мой экспорт" позволяет упростить получение господдержки предпринимателям
Центры поддержки экспорта предоставляют представителям малого и среднего бизнеса различные способы поддержки развития бизнеса за рубежом, в том числе... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:46
2023-10-30T15:46
2023-10-30T15:46
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Центры поддержки экспорта предоставляют представителям малого и среднего бизнеса различные способы поддержки развития бизнеса за рубежом, в том числе господдержку через платформу "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Малым и средним предприятия (МСП) в России сегодня доступны различные возможности для развития своего бизнеса за рубежом. Так, Центры поддержки экспорта (ЦПЭ) предоставляют государственную поддержку через платформу "Мой экспорт" на B2B-маркетплейсе "Профессионалы экспорта". Это означает, что бизнесмены могут воспользоваться экспортными услугами бесплатно или же оплатить лишь их часть. Такой подход позволяет снизить финансовую нагрузку на предпринимателей и обеспечить им необходимую экспертную поддержку во время расширения присутствия на зарубежных рынках", - говорится в сообщении центра.Там отмечается, что сервис "Профессионалы экспорта" стремится предоставить МСП все необходимые услуги для успешного выхода на экспорт. Здесь можно найти консультантов и экспертов, готовых оказать поддержку и содействие в различных аспектах внешнеэкономической деятельности.В рамках программы поддержки МСП предприниматели могут получить восемь услуг с господдержкой по ключевым направлениям внешнеэкономической деятельности: электронная торговля; поиск иностранного покупателя; логистическое и таможенное сопровождение и другие. Услуги оказывают аккредитованные бизнес-партнеры, которые прошли проверки, имеют высокий рейтинг на платформе или опыт работы с ЦПЭ. Процесс получения услуг осуществляется в цифровом формате от момента подачи заявки до подписания всех сопутствующих документов, что значительно упрощает работу и повышает доступность услуг.Для получения этих услуг необходимо несколько шагов. "Все начинается с регистрации на платформе "Мой экспорт". Далее нужно перейти на страницу маркетплейса "Профессионалы экспорта". Далее предприниматели выбирают услугу в каталоге, предварительно ознакомившись с подробной информацией о каждой из них. Затем заполняют заявку, после чего система анализирует предоставленные данные и предлагает подходящих подрядчиков, которые могут оказать услугу", - объясняет РЭЦ.Таким образом предприниматель может получить все необходимые для экспорта услуги от проверенных РЭЦ бизнес-партнеров за счет средств государственной поддержки.В центре напомнили, что платформа "Мой экспорт" работает в режиме "одного окна", а ее услуги обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Это помогает обеспечить своевременное оказание экспертной поддержки во всех уголках страны и реализовать их потенциал на зарубежных рынках.
https://ria.ru/20231030/rets-1906097833.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Центры поддержки экспорта предоставляют представителям малого и среднего бизнеса различные способы поддержки развития бизнеса за рубежом, в том числе господдержку через платформу "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
"Малым и средним предприятия (МСП) в России сегодня доступны различные возможности для развития своего бизнеса за рубежом. Так, Центры поддержки экспорта (ЦПЭ) предоставляют государственную поддержку через платформу "Мой экспорт" на B2B-маркетплейсе "Профессионалы экспорта". Это означает, что бизнесмены могут воспользоваться экспортными услугами бесплатно или же оплатить лишь их часть. Такой подход позволяет снизить финансовую нагрузку на предпринимателей и обеспечить им необходимую экспертную поддержку во время расширения присутствия на зарубежных рынках", - говорится в сообщении центра.
Заявки в павильоны АПК за границей можно теперь оформить на "Моем экспорте"
Там отмечается, что сервис "Профессионалы экспорта" стремится предоставить МСП все необходимые услуги для успешного выхода на экспорт. Здесь можно найти консультантов и экспертов, готовых оказать поддержку и содействие в различных аспектах внешнеэкономической деятельности.
В рамках программы поддержки МСП предприниматели могут получить восемь услуг с господдержкой по ключевым направлениям внешнеэкономической деятельности: электронная торговля; поиск иностранного покупателя; логистическое и таможенное сопровождение и другие. Услуги оказывают аккредитованные бизнес-партнеры, которые прошли проверки, имеют высокий рейтинг на платформе или опыт работы с ЦПЭ. Процесс получения услуг осуществляется в цифровом формате от момента подачи заявки до подписания всех сопутствующих документов, что значительно упрощает работу и повышает доступность услуг.
Для получения этих услуг необходимо несколько шагов. "Все начинается с регистрации на платформе "Мой экспорт". Далее нужно перейти на страницу маркетплейса "Профессионалы экспорта". Далее предприниматели выбирают услугу в каталоге, предварительно ознакомившись с подробной информацией о каждой из них. Затем заполняют заявку, после чего система анализирует предоставленные данные и предлагает подходящих подрядчиков, которые могут оказать услугу", - объясняет РЭЦ
.
Таким образом предприниматель может получить все необходимые для экспорта услуги от проверенных РЭЦ бизнес-партнеров за счет средств государственной поддержки.
В центре напомнили, что платформа "Мой экспорт" работает в режиме "одного окна", а ее услуги обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Это помогает обеспечить своевременное оказание экспертной поддержки во всех уголках страны и реализовать их потенциал на зарубежных рынках.