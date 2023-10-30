https://ria.ru/20231030/germaniya-1906119259.html

В Госдуме заявили, что Германия сама зазывает войну в Европу

В Госдуме заявили, что Германия сама зазывает войну в Европу - РИА Новости, 30.10.2023

В Госдуме заявили, что Германия сама зазывает войну в Европу

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о военной угрозе в Европе, заявил, что... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:45

2023-10-30T11:45

2023-10-30T11:45

в мире

германия

россия

михаил шеремет

борис писториус

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о военной угрозе в Европе, заявил, что немецкие власти своей агрессивной политикой сами зазывают войну в европейские страны. Ранее Писториус в интервью ZDF заявил, что нужно готовиться к возможной войне в Европе, Германия должна уметь защитить себя. "Немецким военным и политикам не стоит лицемерить, ведь они на протяжении долгого времени, в том числе поставляя оружие Украине, в ущерб своим национальным интересам, прислуживая США, делают все возможное, чтобы разрушить мир, спокойствие и благополучие в Европе, тем самым зазывая войну и нестабильность в европейские страны", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, немецкий народ заслуживает, чтобы у власти в Германии стояли здравомыслящие и пронемецкие политики, а не "партия войны, исповедующая агрессивную политику и военные методы ведения диалога с другими странами". "Залогом мира и благополучия Европы могут быть только дружеские и добрососедские отношения с Россией. Поэтому европейским политикам в самую пору одуматься, протрезветь и перестать прислуживать американскому боссу, готовому бросить их в жернова войны в угоду своим геополитическим амбициям", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, россия, михаил шеремет, борис писториус, госдума рф