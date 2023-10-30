Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили, что Германия сама зазывает войну в Европу - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/germaniya-1906119259.html
В Госдуме заявили, что Германия сама зазывает войну в Европу
В Госдуме заявили, что Германия сама зазывает войну в Европу - РИА Новости, 30.10.2023
В Госдуме заявили, что Германия сама зазывает войну в Европу
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о военной угрозе в Европе, заявил, что... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:45
2023-10-30T11:45
в мире
германия
россия
михаил шеремет
борис писториус
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о военной угрозе в Европе, заявил, что немецкие власти своей агрессивной политикой сами зазывают войну в европейские страны. Ранее Писториус в интервью ZDF заявил, что нужно готовиться к возможной войне в Европе, Германия должна уметь защитить себя. "Немецким военным и политикам не стоит лицемерить, ведь они на протяжении долгого времени, в том числе поставляя оружие Украине, в ущерб своим национальным интересам, прислуживая США, делают все возможное, чтобы разрушить мир, спокойствие и благополучие в Европе, тем самым зазывая войну и нестабильность в европейские страны", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, немецкий народ заслуживает, чтобы у власти в Германии стояли здравомыслящие и пронемецкие политики, а не "партия войны, исповедующая агрессивную политику и военные методы ведения диалога с другими странами". "Залогом мира и благополучия Европы могут быть только дружеские и добрососедские отношения с Россией. Поэтому европейским политикам в самую пору одуматься, протрезветь и перестать прислуживать американскому боссу, готовому бросить их в жернова войны в угоду своим геополитическим амбициям", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, михаил шеремет, борис писториус, госдума рф
В мире, Германия, Россия, Михаил Шеремет, Борис Писториус, Госдума РФ
В Госдуме заявили, что Германия сама зазывает войну в Европу

Депутат Шеремет: ФРГ своей агрессивной политикой сама зазывает войну в Европу

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о военной угрозе в Европе, заявил, что немецкие власти своей агрессивной политикой сами зазывают войну в европейские страны.
Ранее Писториус в интервью ZDF заявил, что нужно готовиться к возможной войне в Европе, Германия должна уметь защитить себя.
"Немецким военным и политикам не стоит лицемерить, ведь они на протяжении долгого времени, в том числе поставляя оружие Украине, в ущерб своим национальным интересам, прислуживая США, делают все возможное, чтобы разрушить мир, спокойствие и благополучие в Европе, тем самым зазывая войну и нестабильность в европейские страны", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, немецкий народ заслуживает, чтобы у власти в Германии стояли здравомыслящие и пронемецкие политики, а не "партия войны, исповедующая агрессивную политику и военные методы ведения диалога с другими странами".
"Залогом мира и благополучия Европы могут быть только дружеские и добрососедские отношения с Россией. Поэтому европейским политикам в самую пору одуматься, протрезветь и перестать прислуживать американскому боссу, готовому бросить их в жернова войны в угоду своим геополитическим амбициям", - подчеркнул депутат.
Акция в поддержку Палестины в Париже
Израиль "взрывает" Европу. Удары по Газе открыли еще один фронт
27 октября, 08:00
 
В миреГерманияРоссияМихаил ШереметБорис ПисториусГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала