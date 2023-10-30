https://ria.ru/20231030/germaniya-1906119259.html
В Госдуме заявили, что Германия сама зазывает войну в Европу
В Госдуме заявили, что Германия сама зазывает войну в Европу - РИА Новости, 30.10.2023
В Госдуме заявили, что Германия сама зазывает войну в Европу
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о военной угрозе в Европе, заявил, что... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:45
2023-10-30T11:45
2023-10-30T11:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о военной угрозе в Европе, заявил, что немецкие власти своей агрессивной политикой сами зазывают войну в европейские страны. Ранее Писториус в интервью ZDF заявил, что нужно готовиться к возможной войне в Европе, Германия должна уметь защитить себя. "Немецким военным и политикам не стоит лицемерить, ведь они на протяжении долгого времени, в том числе поставляя оружие Украине, в ущерб своим национальным интересам, прислуживая США, делают все возможное, чтобы разрушить мир, спокойствие и благополучие в Европе, тем самым зазывая войну и нестабильность в европейские страны", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, немецкий народ заслуживает, чтобы у власти в Германии стояли здравомыслящие и пронемецкие политики, а не "партия войны, исповедующая агрессивную политику и военные методы ведения диалога с другими странами". "Залогом мира и благополучия Европы могут быть только дружеские и добрососедские отношения с Россией. Поэтому европейским политикам в самую пору одуматься, протрезветь и перестать прислуживать американскому боссу, готовому бросить их в жернова войны в угоду своим геополитическим амбициям", - подчеркнул депутат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, михаил шеремет, борис писториус, госдума рф
В мире, Германия, Россия, Михаил Шеремет, Борис Писториус, Госдума РФ
В Госдуме заявили, что Германия сама зазывает войну в Европу
Депутат Шеремет: ФРГ своей агрессивной политикой сама зазывает войну в Европу
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о военной угрозе в Европе, заявил, что немецкие власти своей агрессивной политикой сами зазывают войну в европейские страны.
Ранее Писториус в интервью ZDF заявил, что нужно готовиться к возможной войне в Европе, Германия должна уметь защитить себя.
"Немецким военным и политикам не стоит лицемерить, ведь они на протяжении долгого времени, в том числе поставляя оружие Украине, в ущерб своим национальным интересам, прислуживая США, делают все возможное, чтобы разрушить мир, спокойствие и благополучие в Европе, тем самым зазывая войну и нестабильность в европейские страны", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, немецкий народ заслуживает, чтобы у власти в Германии стояли здравомыслящие и пронемецкие политики, а не "партия войны, исповедующая агрессивную политику и военные методы ведения диалога с другими странами".
"Залогом мира и благополучия Европы могут быть только дружеские и добрососедские отношения с Россией
. Поэтому европейским политикам в самую пору одуматься, протрезветь и перестать прислуживать американскому боссу, готовому бросить их в жернова войны в угоду своим геополитическим амбициям", - подчеркнул депутат.
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