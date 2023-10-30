https://ria.ru/20231030/gd-1906119459.html

Каждый второй россиянин хоть раз занимался волонтерством

Каждый второй россиянин хоть раз занимался волонтерством - РИА Новости, 30.10.2023

Каждый второй россиянин хоть раз занимался волонтерством

Почти половина россиян (44%) хоть раз были волонтерами, 15% волонтерят на постоянной основе, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:46

2023-10-30T11:46

2023-10-30T11:46

общество

анна кузнецова

госдума рф

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Почти половина россиян (44%) хоть раз были волонтерами, 15% волонтерят на постоянной основе, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "Сейчас у нас порядка 44% населения хотя бы один раз бывали волонтерами, порядка 15% населения - это волонтеры постоянные, то есть люди, которые помощь другим делают своей миссией", - сказала Кузнецова на IX Межрегиональном форуме добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Она добавила, что посетила форум, прежде всего, для того, чтобы сказать спасибо волонтёрам. "Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Я со своей стороны на любой должности вас буду поддерживать ", - добавила Кузнецова.

https://ria.ru/20230927/volonter-1898936036.html

https://ria.ru/20230928/kuzbass-1899123053.html

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2023

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общество, анна кузнецова, госдума рф