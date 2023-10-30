https://ria.ru/20231030/gd-1906119459.html
Каждый второй россиянин хоть раз занимался волонтерством
Каждый второй россиянин хоть раз занимался волонтерством - РИА Новости, 30.10.2023
Каждый второй россиянин хоть раз занимался волонтерством
Почти половина россиян (44%) хоть раз были волонтерами, 15% волонтерят на постоянной основе, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:46
2023-10-30T11:46
2023-10-30T11:46
общество
анна кузнецова
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877657489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dfa7b36b8c9f1a6b7e38ac46aeb1ab34.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Почти половина россиян (44%) хоть раз были волонтерами, 15% волонтерят на постоянной основе, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "Сейчас у нас порядка 44% населения хотя бы один раз бывали волонтерами, порядка 15% населения - это волонтеры постоянные, то есть люди, которые помощь другим делают своей миссией", - сказала Кузнецова на IX Межрегиональном форуме добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Она добавила, что посетила форум, прежде всего, для того, чтобы сказать спасибо волонтёрам. "Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Я со своей стороны на любой должности вас буду поддерживать ", - добавила Кузнецова.
https://ria.ru/20230927/volonter-1898936036.html
https://ria.ru/20230928/kuzbass-1899123053.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877657489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca3d03e443cc05db9b87eef7270b6770.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анна кузнецова, госдума рф
Общество, Анна Кузнецова, Госдума РФ
Каждый второй россиянин хоть раз занимался волонтерством
Кузнецова: 44% россиян хоть раз были волонтерами