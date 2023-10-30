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Каждый второй россиянин хоть раз занимался волонтерством - РИА Новости, 30.10.2023
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11:46 30.10.2023
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Каждый второй россиянин хоть раз занимался волонтерством
Каждый второй россиянин хоть раз занимался волонтерством - РИА Новости, 30.10.2023
Каждый второй россиянин хоть раз занимался волонтерством
Почти половина россиян (44%) хоть раз были волонтерами, 15% волонтерят на постоянной основе, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:46
2023-10-30T11:46
общество
анна кузнецова
госдума рф
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Почти половина россиян (44%) хоть раз были волонтерами, 15% волонтерят на постоянной основе, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "Сейчас у нас порядка 44% населения хотя бы один раз бывали волонтерами, порядка 15% населения - это волонтеры постоянные, то есть люди, которые помощь другим делают своей миссией", - сказала Кузнецова на IX Межрегиональном форуме добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Она добавила, что посетила форум, прежде всего, для того, чтобы сказать спасибо волонтёрам. "Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Я со своей стороны на любой должности вас буду поддерживать ", - добавила Кузнецова.
https://ria.ru/20230927/volonter-1898936036.html
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общество, анна кузнецова, госдума рф
Общество, Анна Кузнецова, Госдума РФ
Каждый второй россиянин хоть раз занимался волонтерством

Кузнецова: 44% россиян хоть раз были волонтерами

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВолонтер
Волонтер - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Почти половина россиян (44%) хоть раз были волонтерами, 15% волонтерят на постоянной основе, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
«
"Сейчас у нас порядка 44% населения хотя бы один раз бывали волонтерами, порядка 15% населения - это волонтеры постоянные, то есть люди, которые помощь другим делают своей миссией", - сказала Кузнецова на IX Межрегиональном форуме добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
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Она добавила, что посетила форум, прежде всего, для того, чтобы сказать спасибо волонтёрам.
«
"Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Я со своей стороны на любой должности вас буду поддерживать ", - добавила Кузнецова.
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