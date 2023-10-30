https://ria.ru/20231030/gaza-1906306241.html

Газа остро нуждается в топливе, заявили в ООН

Газа остро нуждается в топливе, заявили в ООН - РИА Новости, 30.10.2023

Газа остро нуждается в топливе, заявили в ООН

Сектор Газа остро нуждается в горючем для проведения операций ООН, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ответ на... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T23:20

2023-10-30T23:20

2023-10-30T23:29

в мире

израиль

женева (город)

стефан дюжаррик

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 30 окт - РИА Новости. Сектор Газа остро нуждается в горючем для проведения операций ООН, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать отказ армии Израиля пропускать топливо в сектор. "Что я могу вам сказать, так это то, что нам чрезвычайно нужно топливо для проведения операций ООН, для работы медицинских центров, которыми мы управляем, чтобы получать пресную воду, чтобы пекарни, спонсируемые Всемирной продовольственной программой, могли работать, и чтобы у людей была вода. Топливо необходимо", - сказал Дюжаррик. Ранее на брифинге в Женеве представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус заявил, что Израиль не позволит поставлять топливо в сектор Газа, и Израиль "к этому ничто не обязывает". По его словам, Израиль не хочет, чтобы ХАМАС использовал горючее против израильской стороны. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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в мире, израиль, женева (город), стефан дюжаррик, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году