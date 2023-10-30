Глава генштаба Ирана раскрыл подробности состояния тоннелей под Газой

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС построило в секторе Газа более 400 километров тоннелей, ширина которых позволяет проехать автомобилям и мотоциклам, заявил глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери. "В северной части Газы, по сообщениям бойцов (ХАМАС - ред.), они построили более 400 километров тоннелей, иногда по ним проезжают автомобили и мотоциклы. Один конец тоннелей находится за заборами (между сектором Газа и Израилем - ред.)… другой - в секторе Газа", - передает слова начальника генштаба агентство Tasnim. Багери подчеркнул, что одной из причин стойкости бойцов ХАМАС является их внимание к вопросам пассивной обороны. Он также назвал "единственным справедливым предложением в мире", касающимся решения конфликта между Израилем и Палестиной, предложение Ирана о проведении референдума. Днем ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Мохаммад Хассан Шейх Оль-Ислами заявил о необходимости провести "референдум с участием всех проживающих в этом регионе народов, в том числе и Палестины, и всех беженцев" для "решения проблемы". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Контрабандистские тоннели в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС построило в секторе Газа более 400 километров тоннелей, ширина которых позволяет проехать автомобилям и мотоциклам, заявил глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.
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"В северной части Газы, по сообщениям бойцов (ХАМАС - ред.), они построили более 400 километров тоннелей, иногда по ним проезжают автомобили и мотоциклы. Один конец тоннелей находится за заборами (между сектором Газа и Израилем - ред.)… другой - в секторе Газа", - передает слова начальника генштаба агентство Tasnim.
Багери подчеркнул, что одной из причин стойкости бойцов ХАМАС является их внимание к вопросам пассивной обороны. Он также назвал "единственным справедливым предложением в мире", касающимся решения конфликта между Израилем и Палестиной, предложение Ирана о проведении референдума.
Днем ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Мохаммад Хассан Шейх Оль-Ислами заявил о необходимости провести "референдум с участием всех проживающих в этом регионе народов, в том числе и Палестины, и всех беженцев" для "решения проблемы".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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