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В Подмосковье разработают бесплатную систему безопасности при утечках газа - РИА Новости, 30.10.2023
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Новости Подмосковья
 
16:26 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/gaz-1906216339.html
В Подмосковье разработают бесплатную систему безопасности при утечках газа
В Подмосковье разработают бесплатную систему безопасности при утечках газа - РИА Новости, 30.10.2023
В Подмосковье разработают бесплатную систему безопасности при утечках газа
Власти Московской области призвали разработать бесплатную систему безопасности при утечках газа. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, этот механизм... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T16:26
2023-10-30T16:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Московской области призвали разработать бесплатную систему безопасности при утечках газа. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, этот механизм должен автоматически перекрывать подачу голубого топлива, сообщил телеканал "360".Управляющие компании, "Мособлгаз" и все те, кто вовлечен в контроль, должны понимать, как и что делать."Газовая безопасность – тема, хорошо известная, понятная, важная. И наша задача – убедиться, что управляющие компании, „Мособлгаз“ и все, кто вовлечен в контроль, понимают, как и что мы должны сделать", – сказал Воробьев во время заседания правительства.Особое внимание он призвал уделить незащищенной группе граждан, а именно пенсионерам и инвалидам, обеспечив их бесплатной системой безопасности.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье разработают бесплатную систему безопасности при утечках газа

© РИА Новости / Виталий БелоусовГазовая колонка в частном доме
Газовая колонка в частном доме - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Московской области призвали разработать бесплатную систему безопасности при утечках газа. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, этот механизм должен автоматически перекрывать подачу голубого топлива, сообщил телеканал "360".
Управляющие компании, "Мособлгаз" и все те, кто вовлечен в контроль, должны понимать, как и что делать.
"Газовая безопасность – тема, хорошо известная, понятная, важная. И наша задача – убедиться, что управляющие компании, „Мособлгаз“ и все, кто вовлечен в контроль, понимают, как и что мы должны сделать", – сказал Воробьев во время заседания правительства.
Особое внимание он призвал уделить незащищенной группе граждан, а именно пенсионерам и инвалидам, обеспечив их бесплатной системой безопасности.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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